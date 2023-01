ANKETA Je li Livaković nepravedno izostavljen s popisa za najboljeg vratara 2022.?

Međunarodna nogometni savez (FIFA) u priopćenju za javnost otkrila je kandidate za nagrade The Best najboljim pojedincima, trenerima i drugima za 2022. Dodijelit će se i posebna priznanja najboljim vratarima.

U muškoj konkurenciji nema Hrvata Dominika Livakovića, ali su tu Brazilci Alisson Becker i Ederson, Marokanac Yassine Bounou, Belgijac Thibaut Courtois i Argentinac Emiliano Martinez. Vratar Dinama bio je jedan od ključnih igrača vatrenih, koji je svojim obranama jedanaesteraca uvelike doprinio dolasku Hrvatske do polufinala.

