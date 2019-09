Objava Bavaraca izazvala pomutnju: Zlatan Ibrahimović u Bayernu?!

Bayern je na svom službenom Twitter profilu objavio vijest da je njihova košarkaška momčad spremna za pripremi turnir u Urugvaju, a video uz objavu izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama.

Bavarci su, naime, objavili video košarkaša Nihada Đedovića koji nevjerojatno sliči na Zlatana Ibrahimovića.

"Ne mogu vjerovati da ovo nije Zlatan", piše jedan navijač, dok drugi dodaje:

"Nisam znao da je Zlatan u Bayernu."

Đedović već nekoliko godina igra za Bayern, a ovo mu nije prvi put da ga miješaju sa slavnim nogometašem.

- Imamo balkanske gene. Mislim da smo ljudima slični, posebno otkako sam pustio kosu... Prošlo ljeto u Parizu mi je svaka druga osoba prišla na ulici, željela je autogram i fotografirati se sa mnom. Nevjerojatno! - rekao je nedavno Đedović.

.@NihadDjedovic and @fcb_basketball are definitely ready for the @nbagleague International Challenge in Uruguay. See for yourself. 😂🏀#MiaSanMia pic.twitter.com/2Oh0fd3cmv