Rijeka je moćna! Neće se prepasti Dinama: 'Tek kad staneš na teren s njima, vidiš koliko su jaki'

Rijeka i dalje ne izlazi iz mode. I dalje jedina izgleda kao momčad SuperSport HNL-a koja prezentira šampionske izvedbe, što se može potkrijepiti i brojkama. Na primjer, Rijeka upravo ima šest pobjeda zaredom u Hrvatskoj ligi, što je ove sezone ostvario samo još Hajduk s Karoglanom, a u posljednjih 18 utakmica – od posljednjeg nastupa u Maksimiru – ima samo jedan poraz, od Slavena Belupa.

Rijeka, zajedno s Hajdukom, ima najviše pobjeda ove sezone u prvenstvu, 15, a s 47 postignutih pogodaka najefikasnija je momčad lige: postigla je deset pogodaka više od Dinama i čak 14 više od Hajduka, a primila je samo 19 pogodaka (kao i Dinamo), odnosno šest više od Hajduka.

Janković najbolji strijelac

Prema pojedinačnim izvedbama igrača Rijeka nije dominantna u ligi, što daje dodatnu težinu njezinoj momčadskoj igri. Najbolji strijelac Rijeke je vezist Niko Janković sa sedam pogodaka u prvenstvu, dok Ivanović, Obregon i Pjaca imaju po pet.

Zanimljivo, reprezentativac Marco Pašalić u kalendarskoj 2024. godini još nije postigao pogodak niti ima asistenciju, što se može gledati i kao neiskorišteni potencijal koji u završnici sezone može biti presudan.

Povucimo onda paralelu i s Rijekinom šampionskom sezonom 2016./2017.; nakon 23 kola Rijeka je tada imala čak 61 bod, pet više od drugoplasiranoga Dinama, te je bila neporažena, uz 19 pobjeda i četiri remija. No Kekova Rijeka nije bila efikasnija od Sopićeve: imala je gol-razliku 46:12, a današnja ima 47:19.

O Rijeci prije sedam godina i Rijeci danas govori najtrofejniji igrač Rijeke u povijesti, 36-godišnji vratar Andrej Prskalo. Podsjetimo, Prskalo je u sezoni 2016./2017. s Rijekom osvojio dvostruku krunu, još tri puta je osvojio Kup (2006., 2014., 2020.) te jednom i Superkup (2014.).

26.08.2021., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Druga utakmica play-offa UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - PAOK. Andrej Prskalo Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Andrej Prskalo danas ima 36 godina, s obitelji živi na Kastvu, još uvijek je aktivan vratar, brani za Opatiju, člana Druge NL (trećega ranga hrvatskog nogometa) i – igrom slučaja – na vlastitoj koži u nedjelju je osjetio snagu Rijeke.

– Igrali smo u nedjelju protiv njih prijateljsku utakmicu, izgubili smo 0:4, ali ne samo rezultatski, ljudi su nas već u prvom poluvremenu satrali. Tu se najbolje vidjelo kako oni koji za Rijeku ne igraju puno idu jako dobro, kao navijeni, i to je jedini ispravan put. Branio sam u toj utakmici prvo poluvrijeme i primio četiri komada lagano. Zabili su mi Mirko Marić dva, po jedan Veiga i Yansane. Tek kada staneš nasuprot njima na terenu, dobiješ još jači dojam koliko su moćni! – kazao nam je Andrej Prskalo.

Koliko stignete pratiti Rijeku, idete li na njezine utakmice?

– Često nam se poklapaju termini utakmica, usto imam posao s vinarijom pa ne stignem doći na Rujevicu, ali kad god mogu, gledam ih na televiziji. Evo, sada sam utakmicu s Lokomotivom odgledao cijelu. I naravno – uvijek ću biti navijač Rijeke! – odgovara Andrej.

Ima li Rijeka šampionski gard kao u sezoni 2016./2017.?, pitamo Prskala.

– Ima! Po ovome što sam vidio u posljednjoj utakmici, pa i u onoj prije nje, baš mi se sviđa njihov gard; kako idu agresivno, bore se, ginu za svaku loptu i stvarno su dobra momčad. Po meni, Rijeka je trenutačno najbolja momčad u SuperSport HNL-u.

Po čemu konkretno?

– Ne samo po borbenosti nego i po kvaliteti igrača. Evo, primjerice, Labrović konstantno brani na visokoj razini, ovi u obrani nevjerojatno su požrtvovni; imaju četiri podjednaka stopera, Dilavera, Mitrovića, Radeljića i Galešića, ne znaš koji je bolji! A u napadu da ne govorimo: Pjaca, Fruk, sada je Obregon u dobroj formi... Rijeka u ovom trenutku ima široku paletu igrača i to bi joj mogla biti prednost u odnosu na ostale.

Tko god uđe – gine

Je li Rijeka po svome sastavu možda i jača nego što je bila prije sedam godina?

– Tu smo negdje po kvaliteti, i mi smo te godine imali jako kvalitetne igrače. Naša prednost u to vrijeme bilo je to što je – tko god je ušao u igru – bio jednako dobar kao i onaj kojega je zamijenio. To i sada gledam u Rijeci; tko god uđe, trga se, bori se, gine...

Rijeka je nekada, i kada je bila najjača, znala previše respektirati Dinamo u Maksimiru, i gubila utakmice. Može li se to dogoditi i sada u nedjelju?

04.10.2020., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 07. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo. Priznanje Andreju Prskalu za 100. utakmia u dresu Rijeke urucio je Srecko Juricic Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

– Mislim da ne. Drukčiji je trener u Rijeci sada i bit će to jednako teška utakmica za obje momčadi. U naše vrijeme možda je s Rijekine strane i bilo previše respekta prema Dinamu, ali s obzirom na sadašnje stanje momčadi, ne vjerujem da će se to dogoditi. Za mene Dinamo u ovom trenutku nije favorit protiv Rijeke; izgledi su fifti-fifti.

Što vam se sviđa kod trenera Sopića?

– Kod njega mi se sviđa što ne pati od imena, nego kod njega igraju igrači koji su u tom trenutku u najboljoj formi i najspremniji.

Postoji li kod vas neka zebnja da Rijeka možda iz nekog razloga neće uspjeti dohvatiti titulu?

– Za sada ne vidim takvu opasnost. Utakmica s Dinamom u Zagrebu mogla bi puno toga odrediti, iako dugo je prvenstvo, ima još 13 kola do kraja – zaključio je legendarni vratar Andrej Prskalo.