Sutrašnji potpisi za gradnju Maksimira su bacanje pijeska u oči!

Pompozno se najavljuje kako će srijeda za Dinamo i grad Zagreb biti veliki i važan dan, potpisat će se prvi važan ugovor kako bi se krenulo u gradnju Maksimira. Dajte ljudi, to je sve priča za malu djecu. U redu je da se dogovoreno između Vlade RH, grada Zagreba i crkve treba i služeno potpisati. Naime, dogovoreno je da će crkva dati svoj posjed na Sveticama gradu u svrhu gradnje stadiona, da će crkva dobiti deset lokacija za gradnju svojih objekata u gradu. I sad će to biti potpisano.

Eto, čudo jedno, nakon dva i pol mjeseca će biti potpisano ono što je dogovoreno. I sve to baš nema nikakve veze s brzinskim rješenjem gradnje novog stadiona u Maksimiru. To je samo jedan koračić prema tome, ali toliko mizeran da potpisnik ovih redaka kojem je 58 godina prije mirovine neće biti na tom novom stadionu i s njega aktivno izvještavati.

Dakle, pustimo na stranu to potpisivanje u srijedu koje formalizira dogovoreno prije dva i pol mjeseca. Za 'prvu lopatu' u Maksimiru trebaju dvije važne stvari, prva je stadion u Kranjčevićevoj, a druga je raspisivanje idejnog rješenja za Maksimir.

Kad je o Kranjčevićevoj riječ, tamo se kao krenulo s rekonstrukcijom na papiru, ali je zapelo. Netransparentno se krenulo u rekonstrukciju da bi se izbjeglo dodatnu, inače nužnu, papirologiju. No, stigle su žalbe i sad se čeka, koliko znamo bit će ih još. Tako da ni tamo nema 'prve lopate', a dok se Kranjčevićeva ne završi, nema ni starta u Maksimiru. A Kranjčevićeva, vjerujete, neće krenuti prije izbora jer je to vrući krumpirić.

Uz to, početak nečega u Maksimiru nije ni za očekivati tako skoro. Još ni u primisli nije raspisivanje natječaja za nekakvo arhitektonsko rješenje, pa očekujte žalbe nakon nečije pobjede, pa kad i to prođe, bit će natječaj za one koji bi radove trebali obaviti, pa će i tu biti žalbi.

U svakom slučaju, novi Maksimir nećemo vidjeti tako skoro, ako novu Kranjčevićevu vidimo za dvoje godine, bit će to veliki korak, a tek onda može krenuti nešto ozbiljnije u Maksimiru. Ako se nađu investitori. A ovo potpisivanje ugovora između grada, crkve i vlade oko zemljišta na parcele oko stadiona je samo nužni folklor kojeg je doista trebalo obaviti nakon dva i pol mjeseca dogovora, ali zapravo ne znači nikakav pomak.

