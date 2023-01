Novi veliki transfer u Dinamu: Šutalo odlazi kod bivšeg finalista Lige prvaka za 20 milijuna eura?

Mislav Oršić potpisao je za engleski Southampton i tako možda nagovijestio nastavak prodaje u zagrebačkom Dinamu. Naime, francuski mediji pišu da je slavni Monaco zainteresiran za dovođenje stopera Josipa Šutala, a transfer bi mogao iznositi između 20-22 milijuna eura. Monegašani su Chelseaju prodali pouzdanog braniča Benoita Badiashilea i trenutno traže adekvatnu zamjenu.

EXCL 🚨

FC #Monaco have followed Josip #Sutalo' performances for a long time, probably in the next few days will happen something concrete.

Valuation around 20/22mln#ASM #DinamoZagreb pic.twitter.com/8d8fzETSBK — Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) January 9, 2023

Šutalo se već neko vrijeme nalazi u prodajnom izlogu, govorkalo se o tome da će otići u njemački Leipzig kao zamjena za Gvardiola, no do realizacije posla nije došlo. Šutalu ima tek 22 godine, a dugoročni ugovor s Dinamom veže ga do ljeta 2028 godine. Prema Transfermarktu branič Dinama vrijedi 18 milijuna eura. Monaco je prema navodima medija spreman platiti i koji milijun eura više, a do nečega konkrentnog trebalo bi doći u narednim danima.

Šutalo izvrsno kotira i kod izbornika Zlatka Dalića, odigrao je jednu utakmicu na svjetskom prvenstvu i to onu u borbi za brončanu medalju protiv Maroka.