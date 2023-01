Šokantni audiozapis iz Dinama: 'Antolić nas zaposlenike zove šljamom, a trenere narkomanima i PTSP-ovcima!'

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić autokratski pokušava vladati klubom, iz više smo izvora čuli posljednjih dana. No, takvo njegovo vođenje kluba ne traje samo od skupštine krajem godine na kojoj je krenuo pokušaj njegova rušenja, već je stanje koje traje posljednjih nekoliko mjeseci. Neki zaposlenici potvrdili su nam da im se indirektno prijeti, zastrašuje, da je u klubu zbog svega navedenog kaotično stanje. A kao najvećeg krivca većina njih prstom upire baš u Antolića. Došli smo i u posjed audio snimke sa sastanka kojeg je predsjednik kluba Mirko Barišić održao sa zaposlenicima kluba koji su na spomenutoj skupštini glasali za smjenu Krešimira Antolića. Barišić je na tom sastanku jasno dao do znanja da je na Antolićevoj strani, ali je i naglasio da on neće raditi pritisak nikome, ali da će ih upozoriti kakve bi posljedice mogle nastati rušenjem Antolića.