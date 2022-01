Uvjerljiva Cibona

Novi trener debitirao sa "plus 64", a 17-godišnji Krajnović uz ovacije suigrača

Ne sjećam se da sam kao trener ikada izborio ovako visoku pobjedu, no nije to moj fetiš. Nemam ništa protiv Furnira, no nakon 17 dana bez utakmica morao sam svojim igračima dozvoliti da se razigraju, nisam im mogao reći da stanu, kazao je Cibonin trener Gašper Okorn