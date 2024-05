Kreće berba trofeja za vatrene! Prije Eura mogli bi se pošteno naosvajati, posebno ovaj sjajni dvojac

DOMINIK LIVAKOVIĆ

'Upoznao sam Turčina koji nas je izbacio s Eura 2008. Zbog njega sam povraćao dva dana'

- S kim sam bio najbolji u Dinamu? Od Zagorca sam mogao posuditi šećer u tri ujutro. Mišića bih zvao kada bi trebalo promijeniti nešto na automobilu, on stalno nešto gleda. Za radove oko kuće, zvao bih Perića, on se bavi nekretninama. Za robu bih zvao Ristovskog, on je taj tip, moda, Italija. A zapjevati? Ovaj jedini koji je ostao. Petković je baš za podignuti atmosferu.