Novi predsjednik HNS-a: Zdravko Mamić ne kadrovira, a sagradit ćemo novi stadion!

Na sjednici skupštine Hrvatskog nogometnog saveza dobili smo novog predsjednika. Davor Šuker i službeno je postao bivši, a nakon njegova devetogodišnjeg mandata, na čelu HNS-a odsad je Marijan Kustić.

– Nastojao sam dati sve od sebe da HNS postane što bolji. Zahvaljujem svima koji su mi u tome pomogli. Drago mi je da sam kao igrač i predsjednik bio dio naših dvaju najvećih uspjeha, bronce 1998. i onda srebra 2018. – započeo je Šuker pa dodao:

– Iznimno mi je drago da smo uspješno prebrodili koronarazdoblje. Kao član Izvršnog odbora Uefe zalagao sam se da brojni ljudi iz HNS-a dobiju svoje funkcije u Fifi i Uefi, a to ću činiti i dalje. Ovo nije zbogom, bio sam i ostat ću odan hrvatskom nogometu svim svojim bićem.

Svetina novi izvršni direktor

Priredio je HNS i oproštajni film s uspjesima Davora Šukera. Marijan Kustić potom je izašao na pozornicu i na dar primio hrvatski dres s brojem devet i natpisom ‘El Presidente’ te poručio:

– Hvala, Davore, drago mi je što smo bili suradnici, imali smo sjajan odnos. Svi ovi uspjesi nisu plod rada jednog čovjeka, nego timskog rada. Nisam bio vrhunski igrač, igrao sam amaterski, ali sam išao stepenicu po stepenicu. U Savezu sam osam godina, radim u kontinuitetu. Nema nekih posebnih noviteta. Želim samo zaželjeti svim našim klubovima velik uspjeh. Moramo biti jedinstveni i davati jedni drugima podršku.

Tvrdi da Šukeru nije radio iza leđa.

– Nakon što je Davor odlučio da se neće kandidirati za novi mandat, ja sam se odlučio na taj korak, a prije službene objave o tome sam informirao Davora. Mislim da je to korektno i važno je da se to zna.

Kustićevo mjesto izvršnog direktora Saveza zauzeo je dosadašnji predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza i bivši potpredsjednik Dinama Tomislav Svetina, a Stipe Pletikosa postao je tehnički direktor A i U-21 reprezentacija. Ulazak nogometaša koji ima 114 nastupa za vatrene sigurno je dobra vijest za hrvatski nogomet, ali i za imidž HNS-a u kojem zasad na funkcijama prevladavaju političari (i sam je Kustić član HDZ-a), a ne bivši vrhunski nogometaši.

Kustić je jednoglasno izabran za predsjednika, a potom je rekao:

– Ovo je velika i emotivna stvar za mene, dat ću sve od sebe da opravdam vaša očekivanja. Prvi put u povijesti je netko dobio jednoglasnu podršku svih županija, to mi je velika čast.

Nakon što je službeno izabran za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, pred medije je stigao u pratnji svoga prvog pomoćnika i novog izvršnog direktora Saveza Tomislava Svetine. Za prvog dopredsjednika HNS-a izabran je Ante Vučemilović-Šimunović, a uz njega tu su još Damir Mišković, Slavko Prišćan, Nenad Črnko i Mario Smodlaka.

– Imamo puno planova, ali prioritet je ulaganje u infrastrukturu. Već samim hibridnim terenima podigli smo kvalitetu nogometa, a nastavit ćemo i dalje s tim ulaganjima. Zato sam naglasio da moramo surađivati s lokalnom samoupravom jer su oni ti koji tu najviše odlučuju. Puno ćemo pitati struku.

A novi stadion na kojem će igrati vatreni?

– Već sam mnogo puta rekao, grad Zagreb zaslužuje normalan stadion, došlo je vrijeme da se on i napravi. Mi ćemo se potruditi da se u Zagrebu napravi novi stadion, po mogućnosti da to bude na mjestu sadašnjeg maksimirskog stadiona, ali cilj je da reprezentacija igra diljem Hrvatske. To smo već nekoliko puta i pokazali.

Jednoglasne odluke

Ima li Zdravko Mamić i dalje utjecaja na HNS, kadrovira li kao nekada?

– Ne! Zdravko Mamić nema upliva niti utjecaja na kadroviranje u HNS-u, to smo rekli više puta. HNS ima svoju Skupštinu, Izvršni odbor i vodstvo, a mi ovim potezima pokazujemo tko vodi HNS i tko odlučuje o svemu – rekao je kratko novi šef hrvatskog nogometa.

Na Skupštini je jednoglasno izabran i novi Izvršni odbor HNS-a koji čine Đuro Bukvić, Nenad Črnko, Nenad Horvatić, Davor Ivić, Mato Kljajić, Ante Kulušić, Josip Kuterovac, Drago Lucić, Robert Markulin, Damir Mišković, Slavko Prišćan, Božidar Šikić, Ile Topuzović, Ante Vučemilović-Šimunović, Darko Raić-Sudar i Mario Smodlaka.

U odnosu na prethodni saziv, u Izvršnom odboru više nema Željka Biondića i Dubravka Galovića te Tomislava Svetine koji kao novi izvršni direktor po statutu i ne može biti član IO. Nova lica su Šikić, Raić-Sudar i Smodlaka.