Bavarci 'petardom' ispratili treći Freiburg, ali Union i dalje bježi

U posljednjem susretu 10. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je na Allianz Areni pobijedio Freiburg s 5:0 skočivši na drugo mjesto ljestvice Bundeslige.

Premda je Freiburg ovo kolo dočekao na drugom mjestu ljestvice, Bavarci nisu imali većih problema. Nakon nešto manje od sat vremena igre bilo je 4:0 i pitanje pobjednika je bilo razriješeno. Do kraja susreta Mark Flekken je ukupno pet puta morao vaditi loptu iz svoje mreže.

Golove za momčad njemačkog prvaka zabili su Serge Gnabry (13), Eric Maxim Choupo-Moting (33), Leroy Sane (53), Sadio Mane (56) i Marcel Sabitzer (80).

Foto: Marcel Engelbrecht/DPA Eric Maxim Choupo-Moting, FC Bayern Munich

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je za Bayern igrao od 79. minute.

U ranije odigranom susretu Union Berlin je nastavio s odličnim rezultatima porazivši Borussiju Dortmund s 2:0 čime je zadržao vrh ljestvice.

Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Janik Haberer koji je se upisao među strijelce u 8. i 21. minuti.

Bila je to već četvrta velika utakmica u kojoj Union Berlin ostao neporažen premda je igrao protiv favorita. Momčad Ursa Fischera je u prvom kolu u gradskom derbiju porazila Herthu sa 3:1, potom su u trećem kolu srušili RB Leipzig s 2:1, u petom kolu je uslijedio remi protiv prvaka Bayerna s 1:1, a sada i slavlje protiv doprvaka Borussije Dortmund s 2:0.

Jedini poraz Union Berlin je upisao od Eintrachta sa 0:2. Dodajmo i kako je berlinski sastav osigurao i "europsko proljeće". Trenutačno je Union na trećem mjestu skupine D Europske lige i ima siguran plasman barem u play-off Konferencijske lige, a može i do drugog mjesta u skupini Europske lige koje vodi u play-off toga natjecanja.

Foto: Andreas Gora/DPA Union Berlin's Robin Knoche (l.) and Union Berlin's Timo Baumgartl (r.) after the match.

U prvom nedjeljnom susretu Koln je pobijedio Augsburg sa 3:2.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Floriana Niederlechnera, no Koln je uspio okrenuti rezultat s tri gola u nizu, a strijelci su bili Steffen Tigges (47, 81) i Denis Huseinbašić (61). Daniel Caligiuri je u 68. smanjio na 3:2 što se pokazalo konačnim rezultatom.

Union Berlin vodi na ljestvici sa 23 bodova, Bayern ima 19, a Freiburga 18 bodova. Slijede Hoffenheim i Eintracht sa po 17 bodova.

