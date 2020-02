Norvežanin Kilde slavio je u superveleslalomu i preuzeo prvo mjesto u ukupnom poretku

Norveški skijaš Aleksander Aamodt Kilde (27) slavio je u petak u superveleslalomu za Svjetski kup u austrijskom Saalbachu, te je preuzeo prvo mjesto u ukupnom poretku. To mu je četvrta pobjeda u karijeri, a sve je ostvario u brzim disciplinama.

Drugo mjesto osvojio je Švicarac Mauro Caviezel, koji je zaostao 15 stotinki, dok je na trećem mjestu završio Nijemac Thomas Dressen sa 31 stotinkom zaostatka.

Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde preuzeo je prvo mjesto u ukupnom poretku sa 982 boda. Njegov sunarodnjak Henrik Kristoffersen, koji nije vozio superveleslalom, pao je na drugu poziciju jer je ostao na 903 boda, dok je treći Francuz Alexis Pinturault sa 882 boda.

Hrvatskih predstavnika nije bilo u utrci superveleslaloma u Saalbachu, pa je Filip Zubčić pao za jedno mjesto, te je na 22. poziciji ukupnog poretka sa 279 bodova.

Rezultati:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 58,30

2. Mauro Caviezel (ŠVI) 58,45 +0,15

3. Thomas Dressen (NJE) 58,61 +0,31

4. Christian Walder (AUT) 58,82 +0,52

5. Mattia Casse (ITA) 58,91 +0,61

6. Alexis Pinturault (FRA) 58,93 +0,63

7. Andreas Sander (GER) 58,94 +0,64

7. Travis Ganong (SAD) 58,94 +0,64

9. Kjetil Jansrud (NOR) 58,95 +0,65

10. Vincent Kriechmayr (AUT) 59,26 +0,96

Ukupni poredak (nakon 31 utrke):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 982 boda

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 903

3. Alexis Pinturault (FRA) 882

4. Matthias Mayer (AUT) 716

5. Beat Feuz (ŠVI) 697

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 654

7. Thomas Dressen (NJE) 570

8. Dominik Paris (ITA) 556

9. Clement Noel (FRA) 550

10. Kjetil Jansrud (NOR) 535

22. Filip Zubčić (HRV) 279

Poredak u superveleslalomu (nakon 5 utrka):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 336 bodova

2. Mauro Caviezel (ŠVI) 285

3. Kjetil Jansrud (NOR) 265

4. Matthias Mayer (AUT) 264

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 262