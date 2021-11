Norvežanin Granerud 'letio' 134 metra i odnio pobjedu u Rusiji

Norvežanin Halvor Egner Granerud pobjednik je drugog natjecanja sezone u skijaškim skokovima u ruskom Nižnjem Tagilu, no vodstvo u ukupnom poretku je zadržao Nijemac Karl Geiger.

Granerud je na skakaonici Tramplin Stork pobijedio skokovima od 134.5 i 122 metara sakupivši 235.3 boda, dok je drugi bio Geiger skočivši 126 i 122.5 metara (226.5 bodova).

Treće mjesto osvojio je Austrijanac Stefan Kraft sa 223.8 bodova (121.5 i 127 m)

Foto: MAXIM SHEMETOV Ski Jumping - Ski Jumping World Cup 2021 - Nizhny Tagil, Russia - November 21, 2021 Norway's Halvor Egner Granerud celebrates on the podium after winning alongside second place Germany's Karl Geiger and third place Austria's Stefan Kraft REUTERS/Maxim Shemetov

U ukupnom poretku vodi Geiger sa 180 bodova, Granerud je drugi sa 160 bodova, dok je na trećem mjestu Japanac Ryoyu Kobayashi sa 80 bodova.

Idućeg vikenda skakače čekaju dva natjecanja u finskoj Ruki.