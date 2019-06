Nogometaš savršeno odgovorio manekenki koja ga je ponizila na temelju izgleda

Krepin Diatta, 20-godišnji senegalski nogometaš, možda nije najljepši muškarac na svijetu, ali sigurno nije na drugima da ga na temelju izgleda vrijeđaju i ponižavaju.

A afrička manekenka skrivena iza nadimka Pretty Nora (Lijepa Nora) doista si je dopustila puno i previše, da uz nekoliko ružnih riječi dečka bespotrebno povrijedi.

Napisala je ta djevojka na svom profilu na Twitteru da se za Diattu ne bi udala čak niti kada bi joj netko ponudio 50 milijuna dolara jer izgleda kao žaba, a na zao komentar ju je potaknula fotografija na kojoj je vidjela nogometaša Club Bruggea u društvu svoje djevojke.

Meet Krepin Diatta, the Senegalese Midfielder who scored the screamer on sunday in the game against Tanzania in the ongoing AFCON with his girlfriend 😊😊😊 pic.twitter.com/vLmEt4a3LV