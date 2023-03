NK Zagrebu dogodio se jedan od najvećih sportskih zločina. Bivši prvak danas je u petoj ligi

Trgovački sud u Zagrebu odbacio je krajem prošlog tjedna zahtjev Grada Zagreba da mu Nogometni klub Zagreb preda na upravljanje nogometni kompleks u Veslačkoj ulici, poznatiji kao Zagrebello. Dugogodišnji je to spor koji je kulminirao u veljači prošle godine sudskom tužbom kojom Grad Zagreb i gradonačelnik Tomislav Tomašević praktično traže deložiranje NK Zagreba iz Veslačke. Na prvom stupnju to nije prošlo, ali gradonačelnik najavljuje daljnju pravnu bitku.



– Očekujem da će Visoki trgovački sud to riješiti pozitivno za nas – kazao je Tomašević.