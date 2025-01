Njegov otac igrao za Hrvatsku, on nastupa za drugu zemlju: 'Ne pripadam Hrvatima, ne znam ni jezik'

Njemačka rukometna reprezentacija sutra će pokušati izboriti polufinale Svjetskog prvenstva. Protivnik im je Portugal, a dvoboj u Unity Areni u Oslu je na rasporedu od 20:30 sati. Bitnu rolu kod Nijemaca ima i Marko Grgić, 21-godišnji igrač njemačkog prvoligaša Eisenacha. Starije generacije sjećaju se njegovog oca Danijela, povremenog hrvatskog reprezentativca koji je nastupao u eri Line Červara.

Spomenuti lijevi vanjski budućnost je njemačke reprezentacije, a do sad na prvenstvu postigao je dvadeset golova. Iako ima pravo nastupa za Hrvatsku, do sad nije bilo interesa iz našeg saveza za ovog prosperitetnog igrača. ,,Ne znam je li ikad bilo poziva iz Hrvatske. Ali ja sam uvijek govorio da, ako ću igrati za neku reprezentaciju, onda želim igrati za Njemačku." Grgić napominje kako ne zna ni hrvatski jezik, pa se samim time ni ne osjeća Hrvatom: ,,Iako mnogi ljudi u Njemačkoj govore hrvatski, ja ne govorim taj jezik. Odrastao sam ovdje, oduvijek živim ovdje i osjećam se kao da tu pripadam. Bila je to laka odluka."

Obitelj Grgić nakratko se preselila u Zagreb kada je Marko imao dvije godine, ali su se onda opet vratili u Njemačku, gdje je otac Danijel nakon igračke započeo trenersku karijeru. Stariji Grgić za hrvatsku reprezentaciju upisao je 26 nastupa, a uglavnom je nastupao za klubove diljem Njemačke. U Hrvatskoj je igrao za Badel 1862 i Agram-Medveščak.

Ako Njemačka ostvari trijumf u utakmici protiv neugodnog Portugala, ide na boljeg iz okršaja Danske i Brazila. Nijemci su jedini poraz na turniru upisali baš protiv Danske.