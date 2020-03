Izbornik Hrvatske poručio: Po kvaliteti igrača moramo pucati visoko!

Hrvatska teniska reprezentacija okupila se u Zagrebu i željno iščekuje kvalifikacijski dvoboj Davisova kupa s Indijom koju ćemo ugostiti u maloj dvorani zagrebačkog Doma sportova. Prvi dan, 6. ožujka, na rasporedu su dva singla, a dan poslije najprije susret parova, a potom još dva singla. I sve to – u skladu s novim formatom natjecanja i novim pravilima - na dva dobivena seta. U našoj su momčadi Marin Čilić, Borna Gojo, Nino Serdarušić, Ivan Dodig i Mate Pavić, a s izbornikom Vedranom Martićem (52) porazgovarali smo o našim izgledima i još o ponečemu.

Ćorić neće biti spreman

– Teren još nije gotov, pa ga nismo isprobali, ali okupili smo se i čekamo na ulazak u dvoranu gdje će se igrati. Dotad treniramo u HTK Zagrebu, na bivšem Metalcu – kaže Vedran.

Kakvi su izgledi da se Borna Ćorić, koji se oporavlja od ozljede, priključi momčadi i možda ipak zaigra?

– Za mene je u ovom trenutku vođa momčadi Marin Čilić i on će voditi momčad u dvoboju s Indijom. Ako nam Borna javi da može igrati, dobrodošao je, ali kako sada stvari stoje, ipak ćemo morati bez Ćorića.

A kako ćete se odlučiti za drugog igrača između Borne Goje (276. na ATP listi) i Nine Serdarušića (295.), tko je u ovom trenutku u prednosti?

– Vidjet ćemo kako će izgledati na treninzima, pa ćemo nakon toga odlučiti tko će igrati. Njih dvojica u posljednje vrijeme uspješno su nastupala na Challengerima, ali vidjet ćemo u kakvoj su formi, kako se snalaze na podlozi na kojoj će se igrati, pa ćemo odlučiti. Gojo je možda u maloj prednosti jer je igrao u Madridu i ima neko iskustvo, ali vidjet ćemo kako će to ići na treninzima.

I što možemo očekivati od dvoboja s Indijom, kakav rasplet vi očekujete?

– Očekujem našu pobjedu, naravno. Treba osvojiti tri boda, a kako ćemo do njih doći, i nije toliko bitno. Naravno, računamo na našeg najboljeg igrača i našu legendu Marina Čilića, on ipak radi prevagu u ovom dvoboju. Uglavnom, treba postići tri pobjede, a sad hoće li koju od njih postići naš drugi igrač ili par, vidjet ćemo. Nadajmo se da hoće. Indijci polako pristižu, i oni se okupljaju s raznih strana svijeta.

Hoćemo li ove godine, ako prođemo Indiju, ambicioznije napasti Madrid?

– Ja se nadam tome i mi po kvaliteti naših igrača možemo pucati visoko. Mali je problem što se taj završni turnir igra na kraju godine kada su igrači prilično iscrpljeni, a mi nemamo tako veliku širinu kao, primjerice, Španjolci. Tamo ako nema Bautiste, zamijeni ga Carreno Busta i to se previše ne osjeti. Zato mi više ovisimo o zdravlju naših igrača, a do kraja sezone još je jako puno. Ako budemo spremni i zdravi, onda smo opasni za bilo koga. Dobro je to da imamo kvalitetne mlade igrače koje ćemo ovim akcijama u Davisovu kupu dodatno podići i nahraniti ih samopouzdanjem. Pa, ako sve bude u najboljem redu, nema razloga da kao s Krajanom dok je bio izbornik ne napadnemo sam vrh.

Prije toga su i OI u Tokiju, vi ćete voditi naše igrače, što možemo očekivati?

– Da, vodit ću naše igrače u Tokiju. Očekujem da će tamo biti Ćorić, Čilić i barem jedan par, treba vidjeti kad će se rang-lista zaključivati i tko sve može ići. Imat ćemo i jedan mješoviti par, samo je pitanje tko će nastupiti. Vidjet ćemo, još je rano za to, ali znam da naši igrači imaju velike ambicije i da žele svoje karijere obogatiti i pokojom olimpijskom medaljom.

Kaže predsjednica Nikolina Babić da je sad, budući da ste savezni kapetan, pod vašom ingerencijom i Fed kup. Jeste li “sretni” zbog toga i što kanite poduzeti?

– Dobro, ja smatram da Iva Majoli vodi žensku ekipu, a ja mušku. Ona je izbornica i ja nisam to shvatio kao da je ona pod mojom ingerencijom. Ona to vodi...

Ali neuspješno, u devet godina njezina vođenja nismo se pomakli s mjesta. Ne bi li joj se trebalo zahvaliti, barem na dužnosti izbornice?

– Ne znam, ne mogu to sad ni komentirati, nisam uključen u tu situaciju i nisam pratio što se svih ovih godina događalo. Uglavnom, teško je ići naprijed ako ne nastupamo u najboljem sastavu.

Možete li svoje dobre veze s obitelji Martić iskoristiti da privolite Petru da ipak zaigra za reprezentaciju?

– Nije u pitanju samo Petra nego i Donna i ostale naše tenisačice. Znamo da Petra ima ogromnih problema s leđima, a pokušava napasti Top 10 i sad je pitanje koliko je sposobna ići na dvije fronte, da igra Fed kup i svoje turnire. Naravno, kad bismo zaigrali u najboljem sastavu, bilo bi puno lakše. Ali to je ta širina o kojoj govorim. Mi smo mala država koja nema 10-15 igrača ili igračica koje može rotirati, pa puno ovisimo o zdravstvenoj situaciji najboljih. Pa nam se dogodilo prošle godine u Madridu da ostanemo bez Čilića zbog ozljede njegova koljena, a sad protiv Indije bez Ćorića zbog ozljede njegova zgloba lijeve ruke. Nadajmo se da će naši mlađi igrači podići svoju kvalitetu i uskoro početi igrati ATP i Grand Slam turnire, da će skupiti potrebno iskustvo i tada bi nam bilo lakše.

Prekid s Hačanovom

Prekinuli ste suradnju s Karenom Hačanovom?

– Da, od konca prošle godine više nisam njegov trener. Dvije godine smo dobro surađivali, došao je do osmog mjesta na ATP listi, ali nekako sam osjetio da bi bilo dobro da se ja povučem, da se on malo trgne i pokuša pronaći neku novu motivaciju. Htio sam mu na taj način pomoći jer mi ostajemo veliki prijatelji, pa on je živio u Splitu kad je imao 16 godina.

Hoćete li onda malo više surađivati s Čilićem?

– Malo smo radili zajedno u Zagrebu prije ovih njegovih turnira i sad smo tu na Davisovu kupu. Ja mu zasad pomažem više kao izbornik nego kao njegov osobni trener. Na dispoziciji sam našim igračima da im pomognem koliko god mogu.

Đoković, Federer i Nadal stalno osvajaju Grand Slam naslove. Tko bi im po vama iz skupine “ostalih” prvi mogao pomrsiti račune?

– U ovom trenutku najbliži je tome Dominic Thiem, igrao je finale Australian Opena, a u Roland Garrosu je uvijek opasan. Tako da ako se Nadalu slučajno nešto dogodi, Thiemovi izgledi su barem jednaki s Đokovićevim. Ima tu još mladih igrača kao što su Zverev i Medvjedev, ali ja tu računam i na Marina i Bornu. Oni mogu zaprijetiti najboljima, samo moraju pronaći svoju najbolju formu, biti zdravi i fizički spremni. Jer to su zahtjevni turniri, treba dobiti sedam mečeva u dva tjedna, i to na tri dobivena seta. Ali mislim da oni i nadalje moraju biti ambiciozni i da mogu konkurirati najboljima.

Kao bivši Ivaniševićev trener, jeste li naslućivali da bi on jednog dana mogao biti i uspješan trener? – Jesam. Goran bi znao trenirati s Ančićem, koji je kao junior bio njegov sparing-partner, a onda bi prekinuo svoj trening i rekao: “Hajde, Mario, sad 20 voleja”. Kazao sam mu: “Gorane, pusti sad Marijev volej, ti sad treniraš”, ali on je već tada pokazivao želju da uči i druge, odmah je on tu nastupio kao trener. Iako sam mu ja govorio: “Pa, ti si igrač, trebaš se brinuti o sebi, pusti sad Marija.” Tako je bilo i s Marijem Tudorom dok je on bio junior. Pokazivao je te naznake i sad se pokazalo da može biti i uspješan trener.

