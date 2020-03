Hrvatski reprezentativac opisao stravu kroz koju je prolazio, detalji lede krv u žilama!

Ante Toni Žižić (23) sjajni je hrvatski košarkaš koji igra u NBA ligi za momčad Cleveland Cavaliersa. Nakon što ga je nakon drafta Boston poslao u Cleveland u razmjeni za Kyrieja Irvinga.Ante Toni se nakon prve sezone, u kojoj je igrao u finalu, našao u lošoj momčadi gdje je teško dolazio do veće minutaže.

I to je vjerojatno razlog zašto njegov klub nije produžio ugovor i na četvrtu godinu pa će Žižić na ljeto, najvjerojatnije, potražiti sreću u drugom klubu jer postaje slobodan igrač.

Ove sezone iz ritma ga je izbacila i teža ozljeda zbog koje nije mogao igrati, a sada je u razgovoru za HRT otkrio detalje same ozljede, ali i općenito samog života NBA igrača.

- Da, dogodila mi se ta nezgodna ozljeda, za koju nikad nisam čuo. Naprosto, bio sam u krivo vrijeme na krivom mjestu. Dobio sam taj udarac, javili su se ti simptomi, nisam mogao ni hodati, izgubio sam ravnotežu. Jednostavno, bio sam prikovan za krevet tri, četiri tjedna i doslovno sam morao ponovno učiti hodati. Hvala Bogu, to je sad iza mene i to je prošlost - rekao je Žižić koji se polako vraća na terene.

- Trenutno je teško govoriti o tome jer sam u ekipi u kojoj su stvarno dva jako dobra centra, Tristan Thompson i Andre Drummond koji eto imaju prednost ispred mene. Tu se teško izboriti za neku minutažu, tako da dobivam neke „komadiće“ kad je netko od njih „out“. No, vidjet ćemo, ja sam jednostavno spreman kad god dobijem priliku. Iako nemamo neki dobar omjer, ekipa nema namjeru stati s biranjem tih igrača u postavu, tako da moram stati u red i čekati svoju šansu - skroman je Žižić koji je između ostalog progovorio i o hrvatskoj reprezentaciji i kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre koji se ovo ljeto igra u Splitu.

- Živ sam, zdrav sam, ne vidim razloga zašto bih otkazao reprezentaciji. Što se tiče samog turnira, prvoplasirani samo ide dalje i to nije lagano. Ako se dogodi jedan kiks, možeš izvisiti. Smatram da imamo odličnu ekipu, prednost domaćeg terena i siguran sam da ćemo u Splitu imati veliku podršku naših navijača. Ako nam se neke stvari poklope, to je to. Po meni, mi smo najkvalitetnija reprezentacija od ovih, samo to još moramo dokazati timski. Svi mi igrači iz NBA imamo isto mišljenje. Veliki smo favoriti, imamo domaći teren... - poručio je Žižić.

Cijeli razgovor pogledajte ovdje.

