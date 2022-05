Nikola Vlašić u nemilosti trenera: Želi ga se riješiti, već je postavljen na transfer listu!

Nikola Vlašić prošlog je ljeta za 30 milijuna eura stigao u West Ham iz moskovskog CSKA, ali trener David Moyes nije mu davao priliku i već ga se želi riješiti kako bi što više ublažio gubitak novca na reprezentativcu Hrvatske kojem Zlatko Dalić vjeruje bez obzira na činjenicu da je većinu sezone sjedio na klupi.

Naime, portal specijaliziran upravo za vijesti o londonskom klubu Claret and Hugh navodi da je uprava uslišala Moyesovu želju i postavila Vlašića na transfer listu. Nije poznato za koliko novca ga prodaju, ali po Transfermarktu vatreni vrijedi 25 milijuna eura.

Nije baš najrealnije da bi čekičari mogli dobiti toliko za njega, ali odgovara im i opcija posudbe, uz kasniju kupovinu. Vjerojatno bi tijekom posudbe njegov novi klub preuzeo i Vlašićevu plaću iz West Hama.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS Soccer Football - Premier League - West Ham United v Burnley - London Stadium, London, Britain - April 17, 2022 West Ham United's Nikola Vlasic reacts after Burnley's Ashley Westwood sustains an injury

Kako god, nije nimalo poticajno ovako nešto, gdje se igrač propustio dokazati u tolikoj mjeri da ga se već nakon jedne sezone klub želi očajnički riješiti. Nažalost, slično je Nikoli bilo i dok je igrao za Everton, što znači da engleski nogomet očito nije za njega.

Možda sad žali što nije izabrao Milan, koji je osvojio Serie A, igrat će iduće sezone u Ligi prvaka i dio je nogometa koji bi Vlašiću sasvim sigurno više odgovarao.

Ipak, sreća u nesreći je što izbornik Dalić ne odustaje od njega, zvao ga je za naredne četiri utakmice Lige nacija.

- Bio je jedan od najboljih igrača u kvalifikacijama, znam koliko vrijedi i može. Svi u stožeru smo za njega i stav je da mora biti s nama - bio je jasan izbornik na ovu temu.

