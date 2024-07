Nijemci ogorčeni nakon ispadanja: 'Naš san je srušio engleski tamničar!' Reakcije ne staju

Nevjerojatnu utakmicu su odigrale nogometne reprezentacije Njemačke i Španjolske u četvrtfinalu Europskog prvenstva 2024. Nakon nešto usporenijeg prvog poluvremena sve se otvorilo pogotkom Danija Olma na početku drugoga. Nijemci su krenuli u napad i po izjednačenje, a ono je došlo golom Floriana Wirtza u 89. minuti. Uz još nekoliko dobrih prilika u nadoknadi domaćini su dobro zatvorili regularnih 90 minuta.

Snažno su krenuli i u produžetke te je čitava utakmica izgledala otvoreno. Štoviše, uz nekoliko dobrih akcija i prilika Španjolaca, domaća momčad je on koja je dominirala igrom i tražila preokret. Zatim se u 106. minuti dogodila situacija koja je možda i odlučila susret. Jamal Musiala je zapucao s 20-ak metara, a sve što je zaustavilo njegovu loptu bila je ispružena ruka Marca Cucurelle.

Izgledalo je kao da nema nikakvog spora i da će engleski sudac Anthony Taylor pokazati na bijelu točku istoga trena. On je samo odmahnuo glavom, a čak je i odbio pogledati VAR snimku čitave situacije. Tako je uz pregršt dobrog nogometa, pozornost uzeo sudac i njegove odluke. Uz nekoliko kartona koje nije podijelio, zamjera mu se i nedostatak reakcije kada je Toni Kroos ozlijedio Pedrija, a u konačnici je Španjolska slavila 1:2 pogotkom Mikela Merina.

"Rezultat 1:2 nakon produžetaka protiv favorita Španjolske. Propušteno polufinale kod kuće i prva europska titula od 1996. godine. Plačemo s vama izborniče Nagelsmann, s vama i vašim igračima. Bila je to dramatična borba u Stuttgartu. Kako li je gorko, tužno i tragično! Naša ljetna bajka dramatično je smrskao engleski tamničar sudac Anthony Taylor", piše Bild pa opisuje suze izbornika nakon ispadanja i prenosi njegove riječi: "Borim se sa suzama. Emotivan sam kada pričam o posljednjim tjednima. Posebnom vremenu koje dolazi kraju."

"Suče, kakva pogreška", pišu iz Welta i dodaju: "Španjolski branič Marc Cucurella sasvim je očigledno igrao rukom u produžecima. Međutim, sudac nije dao kazneni udarac, a VAR sudac se nije uključio. Gorak kraj Europskog prvenstva za njemačku nogometnu reprezentaciju."

"San o osvajanju Europskog prvenstva na vlastitom tlu je završen. Izbornik njemačke reprezentacije Julian Nagelsmann je bio na rubu suza, ali on i njegova momčad i dalje su nešto osvojili... U potpunosti pretjerano četvrtfinale. Očekivanja od utakmice su bila velika i premašena su. Susret je izgledao kao finale i ponudio je sve. Golove u posljednjim minutama, dramu i udarce Tonija Kroosa", piše Der Spiegel, a o ruci dodaje: "Čini se nepošteno, no to je točna interpretacija pravila o igranju rukom."