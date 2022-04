Nije to bio dan Damira Martina, uvljerljiva pobjeda Martina Sinkovića

Umjesto velikog veslačkog derbija, na Jarunu smo u subotu gledali šesto mjesto, i loš dan, Damira Martina i vrlo uvjerljivu pobjedu Martina Sinkovića. Na 38. izdanju Croatia Opena, u utrci samaca, slavio je Martin Sinković i to ispred klupskog kolega Ivana Pitona (+0:9.67), a dvostruki osvajač olimpijske medalje u skifu Damir Martin bio je tek šesti s ogromnim zaostatkom od 39 sekundi.

- Ovo nije bio pravi Damir, a moj Martin je bio standardno dobar. Da je Damšo bio pravi bila bi to zanimljiva utrka. Inače, u ovo doba godine Martin Sinković ima rezultat koji je na granici finala na Svjetskom prvenstvu i kada bi se on time bavio vjerujem da bi kao olimpijski pobjednik u dvojcu na pariće i dvojcu bez kormilara bio jako dobar i u skifu. No, budući je on ekstrovertan tip i nije baš za samac, da u njemu sam cijelo vrijeme "gusla", u to nećemo ni ulaziti - kazao je Nikola Bralić, trener braće Sinković.

Da nije bio pravi priznao je i sam Damšo:

- Ja nisam bio spreman za ovakva okršaj. Već sa svojim drugim zaveslajem nisam bio zadovoljan, a Martina je teško pratiti ako ne kreneš s njim jako od samog početka. Na startu utrke temperatura je bila pet stupnjeva celzijusa, cijelo vrijeme je padala kiša a meni se ni tijelo ni glava nisu dovoljno zagrijali.

Na tom tragu govorio je i njegov trener Srećko Šuk:

- Damiru će ovo biti godina oporavka da bismo potom stabilnim radom došli do nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. S obzirom što je sve prošao, za njega je oporavak jako bitan i nije mudro biti stalno u crvenom, u zoni vršnog opterećenja.

A pobjednik Martin Sinković nije imao problema ni s opterećenjem ni sa vremenskim uvjetima i njemu je ovo, po vlastitu kazivanju, bila treća pobjeda nad Damirom Martinom.

- Bilo je jako hladno i ispalo je da sam se ja bolje snašao. Kiša je bila problem i teško je bilo zagrijati se. Uvijek je lijepo pobijediti no i da nisam s ovakvim veslanjem bio bih zadovoljan.

Martin svoju pobjedu nije uopće slavio jer ga u nedjelju oko 14 sati, zajedno s bratom Valentom, čeka jedan povratnički nastup:

- Odmaram se za nedjelju i za prvi nastup nakon pet godina i osam mjeseci u dvojcu na pariće. Na treninzima nam ide bolje od očekivanja.

Potvrdio nam je to i njihov trener Nikola Bralić:

- Po pitanju tehnike, bolji su no što su bili. Odlučivat će njihove funkcionalne sposobnosti odnosno koliko će traga na Valentu ostaviti to što je u posljednjih šest mjeseci zbog slomljenog rebra propustio dva puta po 40 dana. Srećom, čini se da je to dobro zacijelilo jer se osjeća dobro i trenira dobro - kazao je Nikola Bralić koji nam je najavio da mora popričati s braćom Lončarić.

Naime, u dvojcu bez kormilara, Patrik i Anton bili su drugi, ali sa 13 sekundi zaostatka za pobjednicima Slovencima pa će priliku za popravak imati u nedjelju.