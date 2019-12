Izazov karijere! Evo čime će Bjelica iznenaditi Manchester City, ali i sve ostale

Dolazi i taj dan, veliki dan odluke u Dinamu kada će se znati hoće li na proljeće igrati u Ligi prvaka ili će se ipak oprostiti utakmicom s Manchester Cityjem. Šteta je za plave što je upravo takav velikan posljednja i odlučujuća prepreka za prezimljavanje u Ligi prvaka. Nećemo se puno baviti bodovnim kalkulacijama, tek valja spomenuti da plavi pobjedom mogu i do drugog mjesta i ostanka u Ligi prvaka, a mogu biti treći čak i ako izgube te igrati u nokaut fazi Europske lige kao što su igrali i ovog proljeća. Puno toga ovisi o tome kako će drugi susret posljednjeg kola odigrati Šahtar i Atalanta koji gledaju svoje šanse za prolazak.

Koliko god da je loše što plavi protiv tako velikog kluba igraju tu odlučuju utakmicu, možda i nije loše što je Manchester City osigurao prvo mjesto u skupini, pa u Zagreb dolazi između dva engleska derbija. No, kakav god City došao, kakvu god momčad izvede Guardiola, a najavio je da će igrati najbolji, zbog uvažavanja Atalante i Šahtara, puno će toga ovisiti o Dinamu, o tome što će trener Nenad Bjelica pripremiti i s kime će igrati u tom susretu. Nekoliko je ključnih pitanja u velikom maksimirskom ogledu u srijedu.

1. Može li Bjelica napasti Guardiolu?

Može, ali pitanje je što bi time dobio. Otvaranje većeg prostora moglo bi biti pogubno jer su igrači Cityja vrlo opasni kad im se pokloni prostor. Uostalom, plavi su u prvom susretu u Manchesteru mogli vidjeti kako se može zaustaviti taj ubojiti napad Guardiolinih trupa. Stoga, može se očekivati da će plavi pokušati držati igrače Cityja podalje od svog gola, stvoriti im nervozu, ali morat će biti opasniji i smireniji kad dođu u posjed lopte.

2. Kako će Bjelica postaviti obranu bez Perića i Theophile-Catherinea?

To nam je pitanje palo na pamet već na otvaranju utakmice u Milanu kada je ruski sudac pokazao kartone dvojici stopera plavih. Bjelici je ostao samo jedan klasični stoper, Emir Dilaver. Dosad je u Europi igrao s tri stopera, dojam je da to sada neće moći napraviti. Dilaveru može pridodati Ademija koji je znao igrati na toj poziciji, a ne vjerujemo da bi s njim i još nekim poput Moubandjea ili Gvardiola išao riskirati. Tako da je vjerojatno da će igrati klasično, s četiri igrača u zadnjoj liniji (Stojanović, Ademi, Dilaver, Leovac).

3. Na koji je način moguće riješiti Cityjev presing na loptu koji smo vidjeli u prvoj utakmici na Etihadu i je li moguće usporiti Cityjev ritam igre?

Presing se može riješiti samo ako će plavi igrati dovoljno brzo i točno kad osvoje loptu. U Manchesteru, kad bi Dinamo izveo loptu, brzo ju je gubio jer nije imao ni točan ni brz pas, prema tome mora brzo i kvalitetno izlaziti i onda može ugroziti City koji će i u Zagrebu pokušati igrati kao što igra protiv svih. Napadati, odigrati presing po cijelom terenu.

>>> Pogledajte izjave igrača Dinama nakon poraza od Atalante

4. Kako doći do prilike i kako City prima golove ove sezone?

Teško, ni bolji od Dinama baš nisu uspjeli raditi veliku štetu Cityju i njegovu načinu igre.

– Držeći krila uz aut-linije i osmice visoko u međuprostorima, uvijek imamo višak protiv suparnika koji se brani zonski, bilo to s četvoricom ili petoricom igrača u zadnjoj liniji – objasnio je Guardiola. Dinamo bi morao igrati kao što je igrao Chelsea protiv Cityja iako nije stigao do pravog rezultata, no prava lopta (Kovačićeva) recept je za nanošenje štete Cityju. Ni krila ne bi trebala biti bezazlena, ali za to bi morala stajati više nego u prvoj utakmici. A to opet nosi nove opasnosti.

5. Je li moguće neko taktičko iznenađenje u postavi ili samoj igri?

Iznenađenje će za sve biti postava zadnje linije Dinama, vjerujemo i za Guardiolu. Iznenađenje bi bilo kad bi Dinamo visoko napao City, kad bi uspio biti agresivan kao protiv Atalante u Zagrebu, a da pritom ne pati puno u defenzivi jer onda bi mogao stradati. No Bjelica je nakon poraza u Milanu najavio da će ići u puni rizik. Bjeličin pomoćnik za ofenzivne prekide Nino Bule mogao bi smisliti neku novu varijantu koju dosad Guardiolini “špijuni” nisu mogli snimiti.

6. Hoće li City igrati u najjačem sastavu i je li za Dinamo bolje ili gore da Guardiola izvede pričuvni sastav?

Guardiola je najavio da će u Zagreb dovesti najjači mogući sastav iz poštovanja prema drugom paru u ovoj skupini jer se i Atalanta i Šahtar bore za prolazak kao i Dinamo. No kako ima teške utakmice prije i poslije Dinama u engleskom prvenstvu, vjerojatno će ipak rotirati igrače. To može biti dobro jer oni koji uđu ipak nemaju istu kvalitetu kao oni koji stalno igraju, nemaju ni sve te automatizme u igri tako dorađene. S druge pak strane to može biti i opasno. Oni iz standardnih 11 možda bi takvu utakmicu, koja im ništa ne znači, odigrali preko volje, s manje gasa, znajući da ih čekaju novi teški ispiti, a u Zagrebu ne moraju ganjati baš ništa. A ovi koji čekaju svoju priliku, bez obzira na to što nisu tako uigrani, vidjeli bi svoju šansu da se pokažu i dokažu Guardioli sa željom da ubuduće još više igraju. I ti manje poznati, bez zavaravanja, nisu slučajno u Cityju, svi su oni svjetska klasa. Angelino, Foden, Cancelo, Mendy, Jesus, Gündogan ove sezone nisu igrali prečesto u prvih 11, za njima Guardiola poseže tek ako odmara prvotimce, no svi nabrojani igrači su svjetske klase, pa dinamovcima neće biti nimalo lako.

7. Što zapravo znači pobjeda Dinama?

Jako puno, ne samo zbog činjenice da bi s tom pobjedom Dinamo sigurno igrao u nokaut fazi Europske lige već bi, ovisno o rezultatu u Harkivu gdje igraju Šahtar i Atalanta, mogao završiti i kao drugi i ući u osminu finala Lige prvaka. To bi bio nevjerojatan uspjeh, a u neograničenim količinama još bi porastao ugled kluba u europskom nogometu. Kad bi plavi ostali u Ligi prvaka, njihova zarada od Uefe u ovoj sezoni popela bi se na blizu 40 milijuna eura, a to je cjelogodišnji klupski proračun. I nije teško zamisliti kakvu bi to euforiju stvorilo u Zagrebu, oko Dinama, kako bi se čekao taj ždrijeb nokaut faze, kako bi se opet “tukli” za ulaznice. No ne bismo bili nezadovoljni ni da plavi završe kao treći, da ostanu u Europi i da ih kao i godinu prije gledamo u tom natjecanju. Oni su svoj prvotno zadani cilj prebacili ulaskom u skupine Lige prvaka. Bilo bi lijepo kad bi plavi pobjedom zaključili ovu skupine najelitnijeg klupskog natjecanja, ali za sve što su dosad napravili treba im se nakloniti, treba ih u srijedu doći pozdraviti te im pomoći da naprave to čudo i pobijede.

>>> Pogledajte što je nakon remija Dinama i Šahtara u Ligi prvaka rekao Darijo Srna