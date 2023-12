'Nije Kaneko sad postao igrač, on je to bio i prije, ali ga se nije koristilo'

Nekadašnji igrač Dinama Andrej Panadić (54) u svojoj je trenerskoj karijeri bio i trener na Kosovu. Dobro poznaje prilike u tamošnjem nogometu, dobro poznaje i Ballkani, večerašnjeg suparnika plavih na posljednjoj stepenici na putu do proljeća u Konferencijskoj ligi. S Panadićem smo razgovarali i prije prve utakmice u Prištini i upozoravao je na kvalitetu kosovskog kluba. No, Dinamo se tada opekao na prvoj utakmici s Ballkanijem, kako ste vi to vidjeli?

Upozoravao sam prije Prištine

– Bio sam u pravu kad sam upozoravao na oprez, ali sad će Ballkani teško u Zagrebu imati šansu iako imaju nezgodnu momčad, dobro organiziranu, znaju igrati nogomet, imaju kvalitetu i u treneru i u igračima, sve su to igrači koji su u ili su bili u reprezentacijama. Oni su u toj regiji, na Kosovu, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji jedna od najjačih momčadi. Imaju odlične uvjete za rad, prema njima morate imati respekt jer vam mogu naštetiti. Sad su izgubili od Llapija na pravoj travi, lošijem terenu. A meni prva utakmica s Dinamom nije bila iznenađenje jer znam da je Ballkani dobar, s dva-tri jako kvalitetna igrača – kaže nam Andrej Panadić.

Može li Dinamo ponoviti tako lošu, odnosno Ballkani dobru utakmicu?

– Dinamo neće ponoviti izdanje iz Prištine. Obično se ne varam, ali kvaliteta je na strani Dinama. Istina, bila je i kad su izvučene skupine, no naišli su na probleme, sve je išlo negativno.

Plavima je dosta bod za prolazak, Ballkani još ima šanse za prolazak u slučaju pobjede, hoće li Kosovari napasti?

– Ne vjerujem da će napasti, ali treba znati oni mogu biti sigurni na lopti, puno trče, imaju dobre ofenzivne igrače, bekove koji se dižu i mogu biti nezgodni, ali imaju i loše, sporije reakcije u obrani i to Dinamo može iskoristiti, sad je tu i Petković, on to svojim načinom igre može iskoristiti – kaže Panadić.

Za Ballkani neće igrati Almir Kryeziu, brzo lijevo krilo koje je jako namučilo Moharramija u Prištini, bio je i strijelac prvog pogotka u 2:0 pobjedi Ballkanija. Koliki je to hendikep za prvaka Kosova?

– On je živa napast, jako brz, igra na strani i beku Dinama je radio velike probleme, ali nije Kryeziu jedini, imaju oni dobar izbor igrača i bez njega, svi kvalitetni igrači iz te regije su u tom klubu i jedan izostanak ne znači puno, oni znaju kako igrati protiv bilo kojeg suparnika, pa i prošle sezone su bili dobri u Europi. Tako se dogodilo i Dinamu u tom porazu u Prištini. Nije ih Dinamo podcijenio, ali je radio greške i to mu se osvetilo.

Dinamo je sad lovac

Dinamo je konačno napravio niz od četiri pobjede prije ove dvije zadnje važne utakmice s Ballkanijem i Hajdukom?

– To su bila dobra pojedina poluvremena, bilo je i slabijih dionica i utakmica, ali meni je to i normalno s obzirom na pritisak i sve što se događa oko kluba. No, neki igrači su potvrdili ono što sam znao od početka i govorio, primjerice za Kaneka. Pa nije Kaneko sad postao igrač, on je to bio i prije samo ga se nije koristilo. Optimist sam za danas, a onda ćemo vidjeti kako će to izgledati u derbiju u nedjelju. To se sad derbi u kojem Dinamo juri nekoga, dok je dosad bilo obrnuto i zanima me kako će to izvući. Eto, u prošlom su kolu svi igrali za Dinamo, bez bodova su ostali Hajduk, Rijeka i Osijek, plavi su svoje napravili pobjedom nad Rudešom i kad Dinamo odradi svoje zaostale utakmice, opet je "tu". U novom trenutku izgleda da će derbi odlučivati pa će u nedjelju biti posebno zanimljivo, osjeća se već sada koliko je to važna utakmica. Mislim da se Dinamu neće ponoviti onih nekoliko minuta kad su na kraju izgubili derbi u Zagrebu. Kako se kaže, "glave skup", odraditi pravu momčadsku utakmicu, organiziranu i neće biti problema. Istina je da Hajduk prijeti, da ima veliku podršku, ali pokazalo se da ni on ne može sve pobijediti – zaključio je Andrej Panadić.

U ovom trenutku plavima u fokusu ipak mora biti Ballkani, večerašnji susret koji počinje u 21 sat važan i zbog europskog proljeća, ali i za nastavak dobrog rezultatskog niza pred taj veliki derbi.

