Dinamo će Ballkani napasti svom silom: 'Ne može se igrati na remi. Moramo izravnati račune'

Četvrtak, 14. prosinca, je europski "dan D" na Maksimiru. Dinamo će u sklopu 6. kola grupne faze Konferencijske lige ugostiti Ballkani. 'Plavima' je kosovska momčad u Prištini priredila neugodno iznenađenje i porazila ih s 2:0, ali Dinamo sada dolazi s nizom od tri domaće i jednom europskom pobjedom, a jedan bod im je dovoljan da osiguraju europsko proljeće.

Obzirom na neugodno iskustvo u iz prijestolnice Kosova, ali i priliku koju su dobili pobjedom nad Astanom (2:0) te pogledom na nadolazeći derbi s Hajdukom, nije za očekivati da će momčad Sergeja Jakirovića sutrašnji susret olako shvatiti. Trener je zajedno sa svojim prvotimcem i novopečenim vatrenim, Martinom Baturinom, na press konferenciji najavio utakmicu.

"Očekuje nas jako važna utakmica, ključna za prvi cilj, a to je prezimljavanje u Europi. Očekujem da se prezentiramo maksimalno ozbiljno, da budemo taktički disciplinirani. Znam da nam paše i remi, ali ne može se igrati na remi, nego idemo na pobjedu i tako ćemo se postaviti", započeo je Jakirović, a nadovezao se i Baturina:

"Atmosfera je dobra. Nanizali smo dosta pobjeda i tako ćemo igrati i sutra jer se na remi ne može igrati. Moramo izravnati račune za onu prvu utakmicu."

Jakirović se najprije osvrnuo na zdravstveno stanje igrača i izostanke. "Branit će Zagorac, a Baturina se oporavio od viroze i ovog tjedna normalno trenira. Nema Drmića. Bio je u Njemačkoj, na rehabilitaciji je, a svi ostali su za divno čudo na dispoziciji. Iako, pričekat ćemo jutro jer pušem na hladno ove sezone, često smo znali ostati bez igrača na dan utakmice", rekao je Jakirović.

"Ballkani čitave sezone igra u uzlaznoj putanji i igraju dobro. Gubi samo u Europi, a ovo zadnje što su izgubili bilo je zbog puno grešaka u predaji lopte zbog terena koji je bio loš. Ta ekipa igra dvije godine zajedno, ima jasne automatizme u igri i dobro napadaju prostor, osobito ako ih se ne pritišće na lopti", rekao je Jakirović o sutrašnjim protivnicima.

Na svoje zdravstveno stanje i očekivanja od utakmice osvrnuo se Martin Baturina. "Osjećam se dobro. Uhvatila me neka temperatura tri dana, sad treniram normalno i na dispoziciji sam. Nismo mi njih podcijenili u prvoj utakmici. Teren je bio loš iako to nije opravdanje, bio je to loš dan. Ostao je gorak okus, izgubili smo i to nam je dodatni motiv za sutra", rekao je veznjak Dinama.

"Krećemo punim gasom odmah, nemamo mi što kalkulirati. Nećemo čekati, to nema smisla. Igramo doma, pred našom publikom i želimo što prije zabiti gol i odvesti utakmicu na naš mlin. Oni su opasni i mogu te kazniti. Nama je u prvoj utakmici nedostajalo puno igrača, sutra će ih biti šest koji nisu igrali u Prištini", zaključio je Jakirović.

