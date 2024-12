Nije htio izdati Ukrajinu! Slavit će ga kao heroja, ali ono što su mu napravili neće zaboraviti

Zanimljiv je prijedlog dobio 26-godišnji krilni napadač bugarskog nogometnog kluba CSKA iz Sofije Jevgenij Serdjuk. Ovaj Ukrajinac rodom iz predgrađa Donjecka igra sjajno u aktualnoj sezoni i za CSKA je u 16 prvenstvenih nastupa zabio pet pogodaka.

Prijedlog? CSKA iz Sofije pokrenuo je proceduru glede ishodovanja bugarskih dokumenata za napadača. Razlog je jasan, žele ga učiniti i bugarskim državljaninom kako ne bi ulazio u kvotu stranih nogometaša pri nacionalnom prvenstvu. Drugi korak bio bi, možda, tko zna, igranje i za bugarsku nacionalnu reprezentaciju. Serdjuk je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Ukrajine, ali nikada nije nastupio za A-reprezentaciju.

No, Serdjuk je prijedlog Bugara hladno odbio. Zahvalio se i rekao da ne želi pristati na dobivanje bugarskih papira. On je, veli, Ukrajinac i samo Ukrajinac, i to će ostati. Jasno, nije se to svidjelo ni njegovom poslodavcu, CSKA mu je poručio da od 1. siječnja kada kreće prijelazni rok, slobodno može potražiti novu adresu jer na njega više ne računaju.

Bugarski novinari potvrdili su cijelu priču, uz dodatak da će CSKA učiniti sve da se riješi Serdjuka. Navodno, spremni su ga pustiti čak i bez odštete, šest mjeseci prije isteka valjanog ugovora. Njegova tržišna vrijednost je 800 tisuća eura, a možda bi na njega oko mogao baciti i neki naš klub...