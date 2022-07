Ni Hajduk ni Osijek ne moraju uzeti naslov, jedino Dinamo ima imperativ prvog mjesta

Brojni sportski novinari u Hrvatskoj su proteklih dana kreirali napise i narative poput "Iduća sezona Hajduka je neuspješna bez naslova prvaka", "Kup za Hajduk iduće sezone neće biti dovoljan" ili pak "Bjelica mora osvojiti naslov prvaka s Osijekom kako bi ostao na klupi". Ako ćemo biti u potpunosti iskreni i realni, tko god je pisao takve fraze ili nema apsolutno nikakvog pojma o nogometu, ili samo želi jeftino prikupiti klikove tako što će privući što je više reakcija navijača.

Niti Hajduk mora osvojiti naslov prvaka, niti Osijek mora osvojiti naslov prvaka. Jedina momčad koja pored osvajanja naslova prvaka ima glagol 'morati' je Dinamo, jer Dinamo je svake sezone objektivno daleko najveći favorit našeg nogometnog prvenstva. Nekima je očito lako zaboraviti da je Dinamo klub s 23 naslova prvaka Hrvatske u 30 zasad odigranih sezona te čak 16 naslova u posljednjih 17 godina. To su sigurno dobri razlozi zbog kojih bi neka momčad mogla biti favorit.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zaista bih volio da Hajduk, Osijek ili Rijeka uzmu taj naslov, čisto da se iz neutralne perspektive malo 'razbije' ta Dinamova monotonija na vrhu i da taj popis prvaka Hrvatske bude nešto šareniji, ali moramo jasno dobro razlikovati 'želje i pozdrave' od stvarnog stanja i realnosti. Dinamo je, strogo gledano na papiru, minimalno za 15 bodova bolja momčad na kraju prvenstva nego li bilo koja druga momčad u Prvoj HNL. Definitivno treba skinuti kapu i Hajduku i Osijeku što su uopće uspjeli toliko doći blizu na kraju sezone 2021./2022., iako velik dio prošlosezonske priče otpada i na Dinamove kikseve, pa se ta situacija može promotriti i s drugog gledišta.

Mogli bismo sad tu mnoge stvari dovesti u kontekst, ali dovoljna je samo jedna; Dinamo je s jednom od najlošijih svojih HNL sezona u posljednjih 15-20 godina uspio osvojiti naslov. Mnogim je kiksevima hrvatski prvak dao poprilično dobru šansu za preuzimanje naslova Hajduku, Osijeku, pa i Rijeci u jednom trenutku, a ona na kraju nije iskorištena.

Teško je za očekivati da će Dinamo i ove sezone dati tako veliku šansu konkurentima kao prošle sezone. U prijevodu, Hajduk i Osijek će morati biti još razinu-dvije bolji kako bi samo ponovili ovaj scenarij u kojem su pred sam kraj prvenstva bili u aktivnoj borbi za prvo mjesto, a pokazati i još nešto više od toga kako bi to prvo mjesto stiglo.

To znači da bi i Hajduk i Osijek trebali pojačati momčad s jedno 3-4 uistinu vrhunska imena kako bi na papiru uopće bili iole blizu Dinamu. Ovaj izraz "na papiru" je jako važan jer on najviše određuje šanse za naslov prvaka, znatno više nego li mišljenja navijača na društvenim mrežama.

Naime, na papiru (prema Transfermarktu) Dinamo ima momčad vrijednu 102 milijuna eura, a prvi iza njega je Hajduk s vrijednosti igračkog kadra od 42 milijuna eura, slijede Osijek (37.4 mil. €) i Rijeka (22.7 mil. €). Dakle, sama razlika u vrijednostima kadrova Dinama i Hajduka (60 milijuna) je drastično veća od cjelokupne vrijednosti Hajdukovog rostera (42 milijuna), a valja dodati da se dugogodišnjim i detaljnim praćenjem Transfermarkta bez pardona može reći kako oni svoja ažuriranja vrijednosti rade iznimno kvalitetno, te s jasno razrađenim kriterijima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Robert Ljubicic, Lukas Grgic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Istina, možda nije zabavno uoči svake sezone reći istu rečenicu "Dinamo je daleko najveći favorit za HNL naslov", ali možda bi navijačima prvenstveno Hajduka, ali zatim i Osijeka i Rijeke, bilo puno lakše priznati da je Dinamo favorit i otvoreno loviti drugo mjesto na ljestvici Prve HNL. Ako se kojim slučajem i dogodi osvajanje naslova, pri ovakvom razmišljanju bi se navijačima tih klubova dogodilo pozitivno iznenađenje, neki bonus, jer se to osvajanje prethodno ne bi očekivalo. U ovom drugom slučaju, kad navijači jasno i glasno očekuju naslov, a da pri tome taj klub nije ni prvi favorit, šansa za razočarenje je iznimno velika. Dakle, ni s mentalne strane nije najbolje očekivati naslov ako nisi prvi favorit, jer onda se takvo što može obiti o glavu.

Bez ikakvih navijačkih utjecaja niti agendi, promotrivši kvalitetu, status i stabilnost naših klubova, za Hajduk, Osijek i Rijeku bi velik uspjeh bio drugo mjesto s, recimo, četiri-pet bodova zaostatka za Dinamom. Zašto? Odgovor je jednostavan. Dinamo po analitičkim projekcijama kvalitete kadra koje budu napravljene uoči početka sezone, svake godine treba završiti kao HNL prvak, i to s prednosti od 10 do 15 bodova nad drugoplasiranim, što znači da je objektivno napravljen uspjeh ako konkurent na kraju uspije učiniti tu prednost manjom od 10 do 15 bodova.

Vrlo je važno s navijačke strane imati očekivanja koja su u skladu s mogućnostima kluba. Jer ako navijači imaju veće ambicije od onoga što klub zaista može, taj navijački pritisak može proizvesti poprilično negativne rezultate, pa čak i negativno ponašanje kod nogometaša. Stoga, ako zaista volite svoje klubove, nemojte pred njih stavljati očekivanja koja nisu - očekivana. Bit će lakše i klubovima i igračima, ali i vama.