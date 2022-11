Neymar poludio nakon što su ga Srbi istukli i nazvao ih neprijateljima: 'Nećete me srušiti'

Brazilska nogometna vrsta ubilježila je sva tri boda i tako uspješno okončala premijerni nastup u Kataru, ali mogli bi se suočiti s jednim bolnim gubitkom.

Srpski igrači su dobrano 'ispeglali' najveću brazilsku zvijezdu Neymara, a španjolski mediji čak pišu da je zvijezda PSG-a upitna za ostatak turnira. Fotoreporteri su uhvatili stanje njegovog zgloba koje uopće nije dobro te će Neymar propustiti ogled drugog kola protiv Švicarske.

Neymar se nakon utakmice i ozljede oglasio na društvenim mrežama i prozvao Srbe neprijateljima.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Brazil v Serbia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 24, 2022 Brazil's Neymar with injured ankle after the match REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Ponos i ljubav koju osjećam noseći ovaj dres ne može se objasniti. Da mi je bog dao da biram gdje ću se roditi, to bi bio Brazil. Ništa mi nije dano na pladnju, uvijek sam morao juriti za svojim snovima i životnim ciljevima. Nikada nikome nisam želio zlo, a pomogao sam onima kojima je to bilo potrebno. Danas je jedan od najtežih dana u mojoj karijeri, i to opet na Svjetskom prvenstvu. Povrijeđen sam. Boljet će, ali sam siguran da ću dobiti šansu vratiti se i učiniti sve da pomognem svojoj zemlji, suigračima i samome sebi. Tako dugo da čekam kako bi me neprijatelj olako srušio? Nikada! Ja sam sin svemogućeg boga i moja vjera je beskonačna - objavio je na Instagramu 30-godišnji Brazilac.

Na utakmici je Srbija skrivila 11 prekršaja, od čega čak devet nad Neymarom. Tako je Brazilac postao igrač koji je pretrpio daleko najviše prekršaja na utakmici ovog SP-a.

