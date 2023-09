Nevjerojatan peh: Luka Ivanušec teško se ozlijedio, na nosilima ga iznijeli s terena

Soccer Football - Champions League - Group E - Feyenoord v Celtic - Feyenoord Stadium, Rotterdam, Netherlands - September 19, 2023 Feyenoord's Luka Ivanusec reacts as he is stretchered off after sustaining an injury REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS