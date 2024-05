Netko je za vrijeme Dončićeve presice pustio zvuk porno-filma: 'Nadam se da ovo ne ide uživo...'

Sjajnu je partiju u noći s četvrtka na petak odigrao Luka Dončić u majici svojih Dallas Mavericksa protiv Oklahome. Slovenski košarkaš zabio je 29 poena, upisao još i 10 skokova, odnosno sedam asistencija u pobjedi Dallasa 119:110. Time su Dončić i društvo izjednačili na 1:1 u seriji na četiri pobjede polufinala Zapadne konferencije NBA lige.

Nakon što su prve dvije serije odigrane u dvorani OKC Thundera, sada se serija seli u Dallas. A poslije utakmice Dončić je kao jedan od najboljih igrača na parketu imao standardnu press-konferenciju na kojoj je odgovarao na pitanja novinara.

Doncic’s initial postgame comments were interrupted by an, uh, interesting sound. pic.twitter.com/FMQYD9Dp7x