Neočekivano, Dinamov kapetan sve dogovorio pa odustao od Emirata

Prijelazni rok još je jednom pokazao da neki transfer igrača nije gotov dok god se ne potpiše ugovor.

Naime, utakmica protiv Manchester Cityja u prosincu prošle godine, u kojoj su se plavi s porazom 1:4 oprostili od Lige prvaka trebala je, po svemu sudeći, biti posljednja utakmica Arijana Ademija za Dinamo.

Dani Olmo koji je u toj utakmici zabio golčinu za vodstvo plavih i erupciju oduševljenja u Maksimiru već je napustio klub koji mu je pet i pol godina bio drugi dom, a sad je i kapetan Ademi gotovo krenuo njegovim putom, samo u drugom smjeru.

Dinamo bi ga pustio

Naime, na korak do realizacije bio je njegov transfer u UAE, u Al-Nasr iz Dubaija. Tamo ga je raširenih ruku čekao bivši trener Dinama Krunoslav Jurčić, ali ga na kraju nije dočekao.

Upravo je Jurčić bio trener Dinama kada je Ademi 2010. godine stigao u Maksimir iz Šibenika. Sjećamo ga se kao klinca nakon potpisa ugovora, stigao je kao veliki talent koji je u Šibeniku bio kapetan iako nije bio ni punoljetan, i prije dolaska u Dinamo imao je za prvu momčad svog matičnog kluba više od 50 utakmica.

Jednu je polusezonu Ademi proveo u Lokomotivi, a za plave je odigrao više od 250 utakmica. I uz Mihaela Mikića i Tomislava Butinu postao je najtrofejniji igrač Dinama u povijesti s osvojenih 16 trofeja. Gledali smo Ademija kako odrasta u Dinamu, kako postaje sve čvršća karika plavih, a onda i kapetan i pravi vođa momčadi na terenu i izvan njega.

Iznenadila nas je informacija da je Ademi odlučio otići u Emirate. A on je doista tako odlučio, barem je sve bilo na korak do realizacije, ostali su samo neki detalji, ali ne posebno važni.

Dinamo ne bio pravio problema svom dugogodišnjem kapetanu, dobro bi i zaradio. No, onda je Ademi u ponedjeljak nazvao svog aktualnog trenera Nenada Bjelicu i obavijestio ga da će mu ostati trener i dalje, da je odustao od odlaska u Emirate.

Ne čudi nas što je odustao, više nas je iznenadilo što je prvotno odlučio ići. Naime, Dinamo je dosad odbio bogatu ponudu Lillea od 6,5 milijuna eura, prije nekoliko dana odbio je i skromniju ponudu Betisa i Ademi je ostao s plavima na pripremama u Rovinju.

Doduše, u posebnom programu zbog oporavka od ozljede koja ga je mučila jesenas, zbog koje je igrao pod injekcijama kako bi pomogao plavima u najvažnijim utakmicama. Zbog toga mu je Dinamo dao sve potrebno vrijeme da se taj problem u stopalu zaliječi te Ademi nije na ovim pripremama odradio niti jedan trening.

Predriblao je Jurčića

No, bit će vremena i za to sad kad je na kraju odlučio ostati u Dinamu. Uostalom, prije nekoliko dana izjavio je da bi bio sretan kad bi postao maksimirski Totti po uzoru na kapetana Rome koji je do kraja karijere ostao u klubu.

Ne znamo što je ponukalo Ademija da odluči ići u Emirate, zacijelo je ponuda bila jako bogata, a još manje znamo što ga je natjeralo da promijeni mišljenje.

Sigurno je da sad nije lako ni ugodno Kruni Jurčiću koji je u Al-Nasru računao na ovo veliko pojačanje u borbi za sami vrh, iako je na šestom mjestu, samo bod zaostaje za drugoplasiranim. Neće mu biti lako ni objasniti čelnicima kluba što se dogodilo u poslu koji je bio gotovo završen.

Osim ako se Ademi ponovno ne predomisli, jer prijelazni rok u Emiratima završava 3. veljače. Da je otišao, Bjelica bi za poziciju zadnjeg veznog imao Moru i Điru, no ovako mu ostaje i Ademi koji možda doista i postane maksimirski Totti i ovdje završi karijeru iako s 28 godina kraj nije blizu.

