Nenad Bjelica otkrio: Odrezali smo im ruku

Dinamo je napravio čudesne stvari, stigao je do osmine finala i u prvoj utakmici pobijedio Benficu s 1:0. No dan nakon te velike pobjede u Maksimiru je bio “običan dan u uredu”, kao da se ništa dogodilo nije. Igrači su odrađivali trening, o svemu razgovarali kao o još jednoj utakmici u nizu.

A bilo je još kako razloga za velike riječi jer ovakve stvari u Dinamu se ne doživljavaju svaki dan. I kad još uza sve to padne velika Benfica, razloga za zadovoljstvo još je više. Pa ta Benfica koja je sjajno igrala protiv Porta, koja u portugalskoj ligi na utakmici zabije i deset komada, u Maksimiru nije mogla ništa. Istina, imala je prvu priliku na utakmici, ali nakon toga nije mogla napraviti baš ništa. Dinamo ju je potpuno zaustavio, onemogućio njenu lepršavu igru.

Od prošlog ljeta do danas napisali smo mnogo hvalospjeva za Nenada Bjelicu i njegov stožer. No ovo kako su dobro analizirali Benficu, kako su se dobro pripremili za ovu utakmicu bilo je ključno. I pronašli su taktička rješenja za Portugalce, imali su odgovor na sve što su gosti pokušavali. A nisu pokušavali ništa više ni manje nego inače, no oni se ipak nisu tako dobro spremili za Dinamo, njihov trener Bruno Lage izgubio je tu nogometnu partiju šaha od boljeg taktičara.

Vjerovao sam u prolaz i prije

Možda Benfica ima bolje pojedince, sigurno ima puno skuplje igrače, ali u četvrtak nije imala momčad kakvu je na drugoj strani imao Nenad Bjelica. On kaže da nakon utakmica ne može spavati, ali dan nakon nje opet je ponudio mirnoću, a od euforije koja je zahvatila plavi puk bježi kao vrag od tamjana.

– I dan nakon utakmice, moja se priča o toj utakmici nije promijenila, odigrali smo je kvalitetno, bili smo bolji i zasluženo pobijedili i pokazali da se možemo s najboljim europskim momčadima kad na terenu imamo svih 11 igrača koji su spremni djelovati kao momčad i ispunjavati zadatke. Zadovoljan sam zbog igrača, navijača, svih ljudi koji vole Dinamo, ali i zbog hrvatskog nogometa koji će za godinu i pol imati klub više u Europi – kazao je mirno Bjelica nakon odrađenog treninga.

I to što su plavi po tko zna koji put pokazali da su prava momčad zasluga je ovog stručnog stožera koji je okupio Bjelica. S pravom taj vrsni trener može vedro gledati prema uzvratu u Lisabonu. Nakon utakmice rekao je da sad vjeruje u prolaz u četvrtfinale.

– Vjerovao sam u prolaz i prije utakmice, ali bili smo fokusirani na tu prvu utakmicu. Sad se u drugoj utakmici može proći i bez da pobijedimo. Ići ćemo po pobjedu, ali prije svega želimo rezultat koji će nas odvesti u sljedeći krug. Pokazali smo da za to imamo kvalitetu i nemam razloga ne vjerovati da možemo proći Benficu – veli trener Dinama.

Razloga da vjerujemo i mi u uspjeh plavih ima mnogo, a jedan veliki adut upravo je Bjelica koji je u prvoj utakmici pokazao da je bolji trener od suparničkog. I ne sumnjamo da će i za taj uzvrat u grotlu Luza u Lisabonu Bjelica skuhati nekakvu “paprenu juhicu” koja neće biti fina Bruni Lageu. Kao što mu nije dobro sjelo ni to što njegova momčad nije mogla ništa protiv Dinama.

‘Odrezali smo im jednu ruku’

– Benfica je pokušavala igrati svojim stilom, s puno kratkog pasa, dosta kroz sredinu, tražeći dubinu na špic-igrače. To su pokušavali i protiv nas, no mi smo im smanjili prostor djelovanja, tako smo im na neki način ‘odrezali jednu ruku’. No, oni ostaju i dalje jako opasni, imaju oni puno rezervi još u Pizziju, Rafi Silvi, Jonasu koji će možda igrati. Ali, pripremit ćemo se mi i za tu uzvratnu utakmicu i, nadam se, proći.

Kod Bjelice imponira ta mirnoća, s tribine je mirno gledao utakmicu, tek se tu i tamo malo nervoznije prošetao. A jednako je miran i sada kad ima tu pobjedu, ali i kad ga čeka težak uzvrat.

– Ma miran sam i sad kao i pred prvu utakmicu. Radimo dobar posao, vjerujem da ćemo dajući sve što možemo doći do uspjeha. Da, treba i sreće, ali treba je zaraditi, a mi puno radimo na terenu i zbog toga vjerujem da će na kraju biti sve pozitivno – zaključio je Bjelica i okrenuo se pripremama za nedjeljni derbi HNL-a s Rijekom.

