Nenad Bjelica: Čekamo Pogon puni samopouzdanja, vjerujem da ćemo proći

Osijek u četvrtak kod kuće igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pogona kojeg, rekao je trener Nenad Bjelica, njegova momčad čeka puna samopouzdanja.

"Stanje u momčadi je dobro, nakon pobjede u Splitu i napornog putovanja odradili smo dva kvalitetna treninga koji su pokazali da su svi igrači na raspolaganju osim Žapera koji je u sudaru s Krovinovićem zaradio ozljedu mišića, svi ostali su na raspolaganju. Utakmica protiv Hajduka nam daje jako puno samopouzdanja za ono što nas čeka protiv Pogona koji je jedna ozbiljna momčad, koji ima jasan stil igre, ali vjerujem da ćemo svi biti na jako dobrom fizičkom i mentalnom nivou te proći u idući krug", izjavio je Bjelica na konferenciji za novinare u srijedu.

Prva utakmica u Szcezinu je završila neriješeno bez golova 0-0, a sutrašnji sraz je na rasporedu od 21 sat.

Bjelica momčad Pogodan ocjenjuje kao ozbiljnu, ali želi da njegovi igrači budu opasniji nego u prvoj utakmici.

"Prva utakmica je potvrdila da je Pogon kvalitetna momčad koja dugo igra u istom sustavu s istim trenerom. U svojoj igri su nepredvidivi jer njihovi ofenzivni vezni igrači često mijenjaju pozicije, to sve skupa može dovesti do pomutnje na terenu. Mi smo to dosta dobro kontrolirali u Szczecinu, nismo im dozvolili da nas previše ugroze iako su imali dvije, tri opasne situacije. U uzvratu ih želimo defanzivno imati pod kontrolom a prema naprijed biti opasniji nego u Szczecinu", dodao je Bjelica istaknuvši kako će njegovi igrači pred svojim navijačima u Gradskom vrtu igrati "na jedini način na koji znaju - na pobjedu".

"Igra se na pobjedu, kao što igramo protiv svakog suparnika, neovisno je li to Šibenik, Hajduk ili Pogon. Pokušavamo pobijediti utakmicu, tako će biti i u četvrtak, ne razmišljajući o tome što više nema pravila gola u gostima. U 90 ili 120 minuta moraš biti bolji od suparnika za jedan pogodak, a mi ćemo poduzeti sve da pobijedimo. Ova momčad ima pobjednički gard, na zadnjoj utakmici protiv Hajduka je sjajno reagirala kada je suparnik stekao pogodak prednosti u 65. minuti, vjerovala je u sebe i svoju kvalitetu, dodatnu dimenziju su dali igrači koji su ušli i to sve govori o mentalnoj snazi naše momčadi", zaključio je trener Osijeka.

Iz kuta igrača utakmicu protiv Pogona najavio je kapetan Mile Škorić kojeg veseli povratak publike na tribine što smatra i koji vjeruje u pobjedu.

"Već smo nebrojeni broj puta rekli da jedva čekamo povratak navijača. Vratili su se, nadam se da će sutra biti u što većem broju i napraviti odličnu atmosferu, onako kako oni to znaju, zaključio je kapetan Bijelo-plavih. Mi imamo kvalitetne igrače i možemo igrati na više načina. Vjerujem da ćemo kroz kombinatoriku napraviti dobre stvari i ostvariti pobjedu", kazao jer Škorić.