Nenad Bjelica brutalno spustio Zoranu Mamiću, pogledajte što mu je poručio

Trener Dinama Zoran Mamić prozvao je Nenada Bjelicu da pokušava destabilizirati maksimirski klub. Odgovor novog trenera Osijeka nije trebalo dugo čekati, a Bjelica mu je uzvratio porukom preko društvenih mreža.

"Dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji", uzvratio je Bjelica.

Podsjećamo što je Zoran Mamić ovih dana izjavio o Bjelici.

– Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna, oni su zaradili pola ili više od pola. Ali tko je njima omogućio da to zarade? To je klub, Uprava, Mirko, Zdravko, oni su im napravili bazu. Neno i ja nismo imali posebno dobar odnos, ali nismo imali ni loš odnos, imali smo nekakvog poštovanja, gdje sam se ja stavio sa strane i nisam se miješao. Radi se o jednom vrlo dobrom treneru koji je napravio rezultat. Ali nije Neno igrao na terenu, igrali su igrači koji su zaslužni. Kad pratimo medije, ispada da je Neno ušao u Ligu prvaka, a nije, nego momčad koju je Uprava kluba dovela i platila i napravila bazu da on to napravi. Žao mi je da momčad nije u prvom planu, da igrači nisu u prvom planu. Svi ističu „Bjelica i njegov stožer“, da, sjajan posao, radi se o sjajnom treneru. Iako, ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina – super, ali igrali smo osminu finala, jesmo li dobili medalju za to, što se dogodilo? – rekao je Mamić u intervjuu za Sportske novosti koji je Dinamo prenio na svojoj službenoj stranici.

– Neosporno je da je on bio njihov trener, imaju odličan odnos. I ja se čujem s bivšim igračima, zašto se ne bi čuli, ja nemam s tim problema. Ali nije korektno da on to izjavljuje u novinama i to je pokušaj destabilizacije. On je vrlo pametan, radi na svom marketingu i treba mu čestitati. Ali to nije fer prema tim dečkima. (...) To je vaš intimni odnos, zašto to isticati i stavljati igrače u neugodan položaj? Zamislite da sam ja, recimo, ljutit na Nenu i možda zato što se Dilaver čuje s njim ili Ademi, Moro... ja ih neću staviti u momčad. Ima sujetnih trenera – dodao je Mamić.

A osvrnuvši se na Osijekovu utakmicu s Baselom u emisiji Sport nedjeljom Dinamov trener kazao je:

- Basel je s novim trenerom u financijskim problemima, otišlo im ne dosta igrača... Ako je Osijek, kako to kažu ljudi iz kluba, sređeniji i stabilniji od Dinama, to je trebalo biti bolje... Ali ta mjerilo me malo rastužuje, no s obzirom kako se prezivam i što živim u Hrvatskoj, sve mi je jasno. Ali to gledanje nije korektno - istaknuo je Mamić.



Foto: Instagram