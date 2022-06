Nekad najskuplji nogometaš Hajduka poručio Daliću: Zaslužujem poziv u reprezentaciju!

Zagrepčanin Fran Tudor (26) rastao se na ne baš najbolji način s Hajdukom 2019., gdje je dugo slovio za najskupljeg igrača, da bi 2020. sreću pronašao u poljskom Rakowu, gdje briljira. Ali, taj desni bočni nije ni u širem kadru reprezentacije. I to mu izrazito smeta.

- Klub je izvrstan, jako sam zadovoljan. Poštuju me, imam najveću minutažu u momčadi. Dvaput sam bio viceprvak i osvojio dva kupa Poljske. Nije moglo biti bolje - otkrio je za SportNews 26-godišnjak kako se snalazi u novoj sredini.

Rekao je i kako ga izbornik Zlatko Dalić nije zvao, ali da misli da može doći do dresa reprezentacije i iz Poljske. Tu je naveo primjer Josipa Juranovića kojem je to uspjelo u dresu Legije iz Varšave.

- Zaslužujem to mjesto! Ne mogu biti skroman, moje igre ne daju mi pravo za to - izjavio je Tudor.

Ali, morat će ipak pokazati još više jer godinama se nije isticao, nekako je nakon "eksplozije" u Splitu krenuo silaznom putanjom. Transfermarkt ga je procjenjivao na 2,5 milijuna eura i bio je najskuplji nogometaš Hajduka, ali 2019. ga Splićani puštaju iz kluba te je kao slobodan igrač mjesecima tražio gdje bi se mogao skrasiti.

Zbog toga mu je vrijednost pala za pet puta, ali sad je ponovno procijenjen na dva milijuna eura i igra kao u najboljim danima.

Prošao je omladinske pogone Dinama i Zagreba, odakle je 2015. nakon kratke epizode u PAOK-u stigao u Hajduk. Na Poljudu je bio četiri sezone, skupio je 139 nastupa, zabio 18 golova i imao 17 asistencija.

Za Hrvatsku je debitirao 2017. protiv Meksika (2:1) na američkoj turneji, a ukupno je za A vrstu upisao tri nastupa.