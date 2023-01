'Ne bojim se likvidacije! Vučić se hvali da je sudjelovao u neredima na Maksimiru 1990.'

Milojko Pantić jedan je od istinskih doajena sportskog novinarstva na ovim područjima, često je 'bez dlake na jeziku' i oštro se protivi sadašnjoj vlasti u njegovoj Srbiji. Iako je poznat kako veliki navijač Crvene zvezde, javno se odrekao voljenog kluba nakon što je počasni član postao zloglasni kapetan Dragan. Tijekom prošle godine dao je zanimljiv intervju za zadarski portal Antenu.

- Čujte, iako sam Srbin, moram istaknuti kako je Vučić najveće zlo srpskog društva i naroda, on je čisti huligan koji je ponikao u onoj rupetini na sjeveru Marakane, Vučić je bio pod komandom najvećeg kriminalca Europe onog vremena Željka Ražnatovića Arkana! Tako je, pa on se i dan danas hvali kako je pod Arkanovim vodstvom učestvovao u onoj legendarnoj tučnjavi u Maksimiru 1990. godine na utakmici Dinamo – Crvena zvezda, Vučić je, to prenesite svim Zadranima, i dalje huligan, nije se ništa promijenio! - izjavio je Pantić u veljači 2022. godine.

Također, ispričao je kako su navijači Partizana prebili sadašnjeg predsjednika Vučića u jednom kafiću.

- Poslije je Vučić otišao u jedan kafić gdje se okupljaju navijači Partizana, Grobari, htio se dokazati, ali prebili su ga 'kao vola u kupusu'! Poslije je Vučić lagao navijačima Zvezde i govorio : 'Evo me , pa tko bi to od vas imao muda potući se sa desetoricom Grobara', a Zvezdaši (Delije) su njemu na to odgovorili : 'Budalo jedna, tek sad si pokazao da nisi za vođu, koji si ti luđak' - izjavio je čuveni srpski novinar i odgovorio kako se ne boji likvidacije jer je smatra kako je sadašnjoj vlasti bitno samo da im 'ne diraš blagajnu'.