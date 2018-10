Nazdravlje! Golčinu slavio s navijačima i učinio nešto neočekivano

Kennedy Bakircioglu (37) dugo će pamtiti utakmicu švedskog prvenstva Hammarby - Göteborg.

Vezni igrač Hammarbyja u igru je ušao u 73. minuti i nakon samo šest minuta zabio je sjajan gol iz slobodnog udarca za uvjerljivu pobjedu od 3:0.

Nakon pogotka Bakircioglu je krenuo prema navijačima svog kluba i u jednom trenutku u ruke mu je doletjela plastična čaša s pivom. Hammarbyjev igrač ispio je sadržaj iz čaše i nastavio slaviti fantastičan pogodak.

How about this celebratory dynamic from Kennedy of Hammarby IF in Stockholm? Score a freekick goal, run towards the supporters, catch a thrown beer and take a sip... pic.twitter.com/FWCLF3K1pC