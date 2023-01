Naš veznjak koji nije išao na SP asistent u pobjedi, Vlašić i Jurić neočekivano izgubili

Hrvatski veznjak, bivši kapetan mlade reprezentacije Nikola Moro bio je asistent za prvi pogodak Bologne u 2-1 (0-1) gostujućoj pobjedi protiv Udinesea u susretu 18. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Moro, koji je odigrao čitav susret za Bolognu, u 59. je minuti okomitom loptom uposlio Sansonea koji je preciznim udarcem s vrha kaznenog prostora poravnao na 1-1.

Prethodno je Beto u 10. minuti doveo Udinese u prednost, da bi potpuni preokret osigurao Posch golom u 80. minuti.

Bologna je s ova tri boda skočila na 11. mjesto sa 22 boda, tri manje od osmog Udinesea.

Nikola Vlašić odigrao je čitav susret za Torino, kojega s klupe vod Ivan Jurić, u neočekivanom 0-1 (0-0) domaćem porazu od Spezije. Jedini gol postigao je Nzola u 29. minuti iz kaznenog udarca. U završnici prvog poluvremena Vlašić je zatresao mrežu gostiju, ali je taj pogodak poništen zbog zaleđa asistenta Sanabije.

Foto: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari 15.01.2023, Stadio Olimpico di Torino, Turin, ITA, Serie A, Torino FC vs Spezia Calcio 1906, 18. Runde, im Bild Nikola Vlašic (Torino Fc) // Nikola Vlašic (Torino Fc) during the Seria A 18th round match between Torino FC and Spezia Calcio 1906 at the Stadio Olimpico di Torino in Turin, Italy on 2023/01/15. EXPA Pictures © 2023, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari *****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** Photo: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari/EXPA

Deseti Torino je ostao na 23 boda, dok je Spezia skočila na 16. mjesto sa 18.

Ranije u nedjelju je Lazio kao gost pobijedio Sassuolo sa 2-0 (1-0). Lazio je poveo preko Zaccagnija koji je realizirao 11-erac u trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena nakon što je Toljan igrao rukom. Konačni rezultat postavio je Felipe Anderson u četvrtoj minuti nadoknade drugog dijela.

Peti Lazio ima 34 boda, dok je Sassuolo, za kojega je Martin Erlić igrao do 85. minute, 17. sa 16 bodova.