Naš cilj ne smije biti da se provučemo na EP, nego da tamo odemo s autoritetom

U vrijeme kada Srbija kod kuće gubi od Gruzije, Turska od Nizozemske, a Litva biva potopljena kod Belgije, hrvatska muška košarkaška reprezentacija započela je novi ciklus kvalifikacija s 2-0.

S obzirom na to da je u veljači 2018., u kvalifikacijama za SP, taj omjer bio 1-3, ovo doista izgleda kao neki novi početak jedne isfrustrirane nacionalne vrste.

Čini se da je novi izbornik Veljko Mršić pronašao formulu koju nisu pronašli njegovi prethodnici Ivica Skelin i Dražen Anzulović.

– Ne bih se ja vraćao u prošlost. Imao sam dosta sreće što je prošloljetni program reprezentacije bio sjajan pa sam kroz Ljetnu NBA ligu i Stankovićev kup u Kini uspio vidjeti što i koliko mogu dobiti od koga.

Brza euforija i brza depresija

Tu smo napravili bazu za ove prve dvije utakmice. Uostalom, petorka koja je posljednje dvije i pol minute bila je petorka iz Vegasa – Rogić, Drežnjak, Marčinković, Šakić i Marić.

Mi Hrvati smo narod koji jednako brzo obuzme euforija koliko i depresija. No, koliko smo s ovih 2-0 doista blizu plasmana na Eurobasket?

– Još nije gotovo jer naša je skupina možda i najizjednačenija od svih. Naš sljedeći suparnik je košarkaška sila Turska koja je krenula s 0-2 i kojoj će to biti iznimno važna utakmica, a mi bismo tom pobjedom mogli osigurati prolaz. I zato trebamo ostati čvrsto na zemlji. Bilo je dosta stvari koje mogu biti bolje, naročito u napadu. No, zajedništvo, karakter i obrana bili su za svaku pohvalu.

Obrana se očito može puno brže utvrditi nego napad pa Mršić ističe:

– S igračima kojima mi sada raspolažemo, lakše je napraviti obranu nego napad za koji treba puno više vremena. Srećom, imali smo karakterne momke koji su dali sve od sebe pa je i obrana izgledala jako dobro, za četvorku. Kada nam se u lipnju priključe igrači iz NBA i Eurolige sigurno će i napad biti na višoj razini.

A višu razinu iskustva donio je povratak u reprezentaciju Roka Ukića za kojeg izbornik kaže:

– Roko je bio pravi vođa i kapetan i to ne samo na parketu nego i kada je bio na klupi, na treninzima, u hotelu. Bio je pozitivan, svjestan da kao vođa momčadi on ne smije biti nervozan. Zaraza može biti pozitivna i negativna, možeš biti vitamin C ili bakterija, a mi sastavljamo reprezentaciju od igrača koji su vitamin C.

S obzirom na to da su mnogi na njegov račun rekli isto, povratnik Ukić bio je sretan:

– Super ako je to tako, a i rezultat govori tome u prilog. Ja sam i prije smatrao da je iskustvo u ovom formatu jako bitno, pogotovo od onih koji su prošli neke velike utakmice. Realno, teško je mladom igraču kojeg nakon tri treninga baciš u vatru pokazati sve što može. Zato je nekad čak potrebnije iskustvo od talenta.

Što je kapetana najviše obradovalo u posve novom sastavu kojem se priključio?

– Timsko jedinstvo, bila je to jako homogena momčad, što u tako kratko vrijeme nije lako postići. Klupa je bila vrhunska, bodrili smo jedni druge, a famozni govor tijela bio je kod svakog igrača na visini. To su stvari koje su nam nedostajale u prošlosti, a koje često čine razliku.

Ne možemo biti opušteni

Ukić je uvjeren da će startnih 2-0 u ovim kvalifikacijama bitno odrediti raspoloženje za ono što reprezentaciji slijedi.

– Glede kvalifikacija za EP, u sljedeće dvije utakmice ući ćemo bez omče. Ne kažem i da možemo biti opušteni jer naš cilj treba biti dobiti sve. Previše smo mi gubili u bliskoj prošlosti da bismo se zadovoljavali malim stvarima. Uostalom, moramo gledati da povratimo imidž hrvatske košarke u svakoj utakmici. Naš cilj ne smije biti provući se na Eurobasket, nego otići tamo s autoritetom.

Utjecat će dobre vijesti iz ovih kvalifikacija i na stanje duha u reprezentaciji koja će, pojačana za nekoliko NBA igrača i euroligaša Simona, u lipnju nastupiti na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Splitu.

– Ovo je jako bitno i za taj turnir jer daje izborniku mir, samopouzdanje da radi dobar posao. S obzirom na to da je posljednje dvije godine bilo puno negativnosti, drago mi je da se sada na ovo gleda kroz ružičaste naočale. Da se razumijemo, nismo mi dobili dvije reprezentacije iz europskog vrha, no svaku gostujuću pobjedu treba cijeniti jer sami znamo koliko smo se puta opekli.

