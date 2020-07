Napokon borba! Hrgović otkrio točan datum kada će opet u ring

Svoju, dugo čekanu, 11. profesionalnu borbu Filip Hrgović imat će 26. rujna, u nekom američkom gradu. Tom prilikom najbolji hrvatski boksač sučelit će se s nekim od američkih teškaša o čemu je sam kazao:

- Zasad znamo samo datum ali ne i grad i ime protivnika. Pet je potencijalnih američkih protivnika s kojima sam kreću pregovori i ja se nadam brzom dogovoru s nekim od njim. Bio sam na odmoru dva tjedna i zaželio sam se boksa, a sada moj pripremni kamp može početi.

Koja se ime spominju? Koji bi to rang boraca bio?

- Riječ je o borcima koji su u top 20 svjetskih teškaša. Spominju se i imena Geralda Washingtona i Jermainea Franklina, a to su borci koji nisu za podcijeniti. Tako se ja približavam imenima koja će od mene izvući najviše.

Na rang-listi portala boxrec, na kojoj je Hrgović na 21. mjestu, Washington je 19. a Franklin je 30. Puno više od spomenutih iz Hrge izvukao bi šestoplasirani Dillian Whyte (WBC-ov prvorangirani izazivač) koji je neki dan izjavio da je, nakon što pobijedi Rusa Povjetkina, spreman Filipu pružiti priliku.

- Za mene bi to bio jackpot, no mislim da će to ostati na priči. On nikad ne bi prihvatio borbu sa mnom jer ja sam za njega prevelik rizik. On je blizu borbe za svjetski naslov, a poraz protiv mene bi mu naškodio. Whyte je top pet borac u svijetu, bolje je rangiran i popularniji je od mene, no kada nas usporedite po boksačkom znanju vidite da on nije moja klasa. To je borac koji nije uspio biti niti amaterski prvak Engleske, a ja sam bio europski amaterski prvak, a imam i olimpijsku medalju. Ja bih bio jako sretan kada bi se ta borba dogodila - kazao je Hrgović u razgovoru za RTL televiziju.