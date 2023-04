Nakon što im je otišao najbolji igrač dubravaši igraju još bolje

Košarkaši Furnira najugodnije su iznenađenje ovosezonske HT Premijer lige. Isprva je to bila Šibenka, a u ovoj kalendarskoj godini to su dubravaši koji su u posljednjem kolu, i bez kapetana Matea Vidovića, pobijedili upravo Šibenčane (76:74).

A nakon što je nadjačao svoj matični klub, Šibenčanin na klupi dubravaša Jeronimo Šarin kazao je:

– U dvije godine na klupi Furnira utakmice sa Šibenkom većinom su na jednu loptu. Važna nam je to pobjeda jer smo je izborili bez kapetana Vidovića. Sad u Ligi za prvaka imamo već dvije pobjede, izborene u četiri utakmice, a mnogi su mislili da neće biti ni jedna.

Mnogi u samom klubu nisu ni sanjali o Ligi za prvaka, no Šarin je u to vjerovao pa je direktoru Borisu Gnjidiću prije sezone kazao:

– Cilj nam je osigurati ostanak u HT Premijer ligi, a to je najlakše učiniti kroz Ligu za prvaka, da ne moramo igrati Ligu za ostanak.

Uz sve pogođene igračke angažmane (Vidović, Bošnjak, Paponja, Savić, Karahodžić...) čini se da je najveće pojačanje za Furnir u posljednje dvije godine bilo dovođenje Jeronima Šarina za trenera.

– Darko Krunić i ja, koji smo uz klub već godinama, a i obojica smo bili i treneri, često sjednemo sa Šarkom pa razgovaramo i prije i poslije utakmica. On doista ima to neko samopouzdanje koje prenosi na igrače, a postigao je i to da istovremeno ima zadovoljne igrače i na terenu i na klupi, da nitko ne gunđa što ne igra. Dakle, stvorio je kemiju.

Sve to primijetio je i sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza Aco Petrović koji je Šarina zamolio da mu bude na raspolaganju bude li trebao uskočiti umjesto nekoga od trenera mlađeuzrasnih selekcija (Jurlina, Subotić, Tomas).

A Furnirov trener sjajno je strateški pripremio sve četiri utakmice pa tako i one dvije izgubljene protiv favorita za naslov Splita i Cibone u kojima su dubravaši bili vrlo konkurentni.

– Osjećaj ljudi u klubu, a i moj, takav je da idemo u dobrom smjeru. Brzo i dobro igramo, a mladi nam igrači napreduju iz utakmice u utakmicu. Momci dobro treniraju i ja im želim da uživaju u napredovanju pa tako i u doigravanju koje smo samim ulaskom u šestočlanu Ligu za prvaka i osigurali.

Prilično je neočekivano da momčad Furnira sada igra čak i bolje nego što je igrala dok je sastav predvodio Amerikanac Taveion Hollingsworth koji je krajem veljače otišao igrati za ciparski AEK iz Larnace.

– Mi imamo sustav igre koji funkcionira unatoč tome što je naš najbolji igrač otišao. Amerikanac nam je trebao na početku sezone jer smo bili bez iskustva i on nam je donosio sigurnost. Naši mladi igrači uz njega su se osjećali sigurno, izgradili su samopouzdanje i to sada pokazuju na terenu. Dakako, mnogi će se zapitati što bi bilo da je Hollingsworth ostao, a ja na to kažem da je nama cilj četverogodišnji plan i da je bolje da minute skupljaju naši mladi igrači poput Kosa i Bjelanovića.

O radu s mladima brine se Mladen Starčević, stručnjak koji se profilirao za rad s mlađim uzrastima. Mogao je Miki ostati na klupi Gorice, čiju je sezonu uspješno priveo kraju, no on se prihvatio proizvodnje, njemu dražeg posla.

A da je u tome budućnost, prepoznao je i Zoran Miliša koji je u klub ušao sponzorski i sada, uz dosadašnjeg glavnog sponzora za HT Premijer ligu Željka Tokića, predstavlja drugi sponzorski oslonac. A taj poduzetnik, vlasnik Drvnog centra Furnir, svojedobno je kazao da će biti sponzor kluba sve dok bude premijerligaš.

Hoće li i dalje biti tako, vidjet će se idućeg ljeta, no Tokiću skidaju kapu ne samo ljudi, na čelu s predsjednikom Budimirom, koji drže ovaj klub nego i novi sponzor koji se ne želi gurati u prvi plan.

Furnir je klub koji se nameće svojim radom s mladima pa već godinama organizira Božićni turnir pretkadeta na kojem su nastupali i Luka Dončić i Dario Šarić. Nova ideja je vratiti djecu na vanjska košarkaška igrališta pa će se projekt "Hakl u Dubravi" odvijati između 22. travnja i 17. lipnja. Sudjelovat će 12 osnovnih škola, 11 iz Dubrave i jedna iz Sesveta kako bi klinci što više vremena provodili loptajući se.

A ti haklovi mogli bi dovesti nove klince u klub koji ovog časa predstavlja svijetlu točku hrvatske košarke. Uostalom, upravo u dresu lavova iz Dubrave igrački uzlet ostvarili su igrači poput Bošnjaka i Paponje koji su svojim prethodnim sredinama (Cedevita Junior, Zadar odnosno Cibona) nisu uživali takvo povjerenje. A Šarin im vjeruje baš kao i Vidoviću, Bjelanoviću, Kosu, Karahodžiću, Kuzmanoviću, Saviću, Kalajžiću, Nazoru...