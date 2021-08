Nakon skandiranja ''nož, žica, Srebrenica'', Novi Pazar osudio i Grobare, ali i svoje navijače

U susjednoj Srbiji igralo se 4. kolo Superlige. Partizan je gostovao na Novom Pazaru i činilo se da će ta utakmica teći posve mirno jer je beogradski klub imao nakon sat vremena igre velikih 3:0. No, čini se da njihovim navijačima to nije bilo dovoljno. Već u 38. minuti utakmica je prekinuta zbog pogrdnih povika iz svečane lože stadiona u Novom Pazaru, ali je ubrzo nastavljena, no tu nije bio kraj.

Već u 61. minuti imali su 3:0, ali tek je tada krenuo pravi kaos. Navijači Partizana bacaju predmete na teren, skandiraju ratnom zločincu Ratku Mladiću i nekolicina ih se spušta na travnjak kako bi se, iz za sada nepoznatih razloga, obračunala s Izraelcem Natchom. Upleli su se i stručni stožeri, bilo je žešćeg naguravanja, a sudac je prekinuo cijeli susret i to na više od pola sata. Igrači Novog Pazara odlučili su kako se na teren neće vratiti dok su na tribinama Grobari pa su specijalci udaljili navijače Partizana s tribina kako bi se susret mogao neometano privesti kraju.

Danas je stiglo i službeno priopćenjeo cijelom incidentu.

"Tijekom prvih 20 minuta nije bilo problema i sve je slutilo na nogometni spektakl, dok se nisu pojavili navijači Partizana s jasnim ciljem da provociraju domaću publiku", navodi se u priopćenju.

"Na nacionalističke parole navijači Novog Pazara najprije su odgovorili zvižducima, a kada su pristalice gostiju krenule s povicima 'nož, žica, Srebrenica' uslijedile su također neprihvatljive, političke i nacionalističke parole od strane pazarskih navijača, koji su se nalazili na zapadnoj tribini stadiona", priopćili su Novopazarci.

Oni su istaknuli da na sjevernoj tribini, gdje su bile dvije organizirane grupe navijača Novog Pazara, nije bilo nacionalističkih transparenta i nacionalističkog skandiranja, a da su pojedini "takozvani navijači Pazara sa zapadne tribine svojim nepromišljenim skandiranjima, kojima nije mjesto na stadionu Novog Pazara, nanijeli su ogromnu štetu klubu".

"Oni su svojim istupima omogućili da se pravi ravnoteža u raspodjeli krivice izmelju navijača Partizana i navijača Novog Pazara, a svako tko je bio na stadionu mogao je vidjeti da to nije istina i da su navijači Partizana bili okidač za sva kasnija događanja. Ti isti navijači Novog Pazara skandirali su protiv uprave, a u toj upravi sjede ljudi koji daju svoj novac i bez njih klub bi prestao funkcionirati. Očigledno da ti navijači ne dolaze na stadion iz sportskih razloga. Uostalom, ti takozvani navijači pogodili su s tribina dvojicu naših igrača, koji su zadobili ozlijede glave i trenutno se nalaze na detaljnim pregledima u bolnici. Strahujemo da se radi o ozbiljnijim stanjima", naveli su čelnici Novog Pazara.

U priopćenju se dodaje da je Partizan bio bolji na terenu, a da su delegat Nogometnog saveza Srbije, službena lica i sudački par predvođen Milošem Milanovićem odradili svoj posao za svaku pohvalu.

"Upravi i igračima Partizana čestitamo na ostvarenom rezultatu. Istovremeno se ispričavamo igračima Partizana i našim sponzorima zbog vrijeđanja neodgovornih pojedinaca iz redova naših navijača. Novi Pazar ostaje nogometni grad i grad sporta, u njemu su svi dobrodošli. Želimo da se sa svima sportski nadmećemo i uvijek ćemo osuditi neprimjerene postupke naših navijača. Gostujući navijači, koji fer i sportski navijaju za svoj klub, uvijek su dobrodošli", navodi se u priopćenju.

"Također, nećemo dozvoliti da naš stadion bude mjesto izražavanja najprimitivnijih nacionalističkih i političkih strasti", zaključuje u priopćenju Novi Pazar.