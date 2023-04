Nakon dvije sezone Šamanić se vratio u NBA ligu: 'Ne dobija se tako lako druga prilika'

Strpljivo je čekao i dočekao svoju priliku. Nakon što je sezonu i pol igrao u razvojnoj ligi (Westchester Knicks, Maine Celtics), odbijajući pomisao na povratak u Europu, Luka Šamanić se vratio u NBA ligu i to zahvaljujući dobrom dojmu kojeg je ostavio za vrijeme desetodnevnog ugovora s Utah Jazzom.

A "Džezisti" su bili ti koji su mu ponudili, zasad nezajamčeni, ugovor i za sljedeću sezonu što je potvrdio i mlađahni trener Utaha Will Hardy (35) nakon utakmice njegove momčadi protiv Oklahoma City Thundersa. U toj utakmici Luka je bio u startnoj petorci isporučivši osam koševa, četiri asistencije i tri skoka dok je u suparničkoj momčadi zablistao dosad nerijetko zapostavljani Dario Šarić upisavši 14 koševa, 10 skokova i dvije blokade.

- Lukin talent je očigledan. Visok je 208 centimetara, može trčati, skakati, dobro se kreće, dobar je i šuterski i 23 su mu godine - kazao je coach Hardy dodavši i ovo:

- Luka je k nama došao s drugačijom razinom zrelosti u smislu shvaćanja što je potrebno da bi se u ovoj ligi opstalo i kako mora promijeniti pristup da bi utjecao na igru. Nije da to nije imao i prije, u vrijeme kada sam s njim radio u Spursima, no tada je bio mlad i nezreo i tek pristigao s druge strane svijeta. Sretni smo što smo ga dobili i bit će sjajno s njim raditi ovo ljeto.

Na NBA draftu iz 2019. godine Šamanića su, kao 19. izbor, uzeli San Antonio Spursi koji su ga otpustili nakon dvije sezone u kojima se nije uspio nametnuti. U nastavku karijere Luka je igrao za razvojne momčadi Knicksa i Celticsa u čijim majicama je imao impresivnih partija pa ga je odlučio aktivirati trener (tada jedan od pomoćnika Gregga Popovicha) koji je s njim radio dok su zajedno bili u "Mamuzama".

Najnoviji dogovor s "Džezistima" podrazumijeva da će s momčadi proći pripremni kamp pri čemu mu Utah još uvijek, prije sljedeće sezone, može izaći iz ugovora. Svjestan toga, Šamanić je najavio da će nakon skorog završetka sezone (Utah igra još dvije utakmice) na brzaka skočiti do Hrvatske i vratiti se kako bi vježbao u trening dvorani Utaha.

- Čeka me puno posla ovo ljeto. Zamolit ću trenera da rade sa mnom što god trebaju. Šut, obrana... što god oni kažu.

Zanimljivo je da je nakon 12. svibnja 2021. svoju prvu NBA utakmicu Luka odigrao upravo u San Antoniju, protiv kluba koji ga je draftirao i čiji ga je trener (Gregg Popovich) to ljeto otpustio.

- Ludo je to kako Bog čini stvari. Prilično čudno, ali ja sam sretan. Druge prilike ne dolaze tako brzo i tako lako. Želim se zahvaliti Spursima iako su me otpisali jer bila je to jedna od najboljih stvari koja mi se mogla dogoditi. Kroz do sam naučio puno o sebi i to me učinilo ovim koji sam sada - kazao je Luka nakon svog debija u majici kluba iz Salt Lake Cityja.

A evo kako je Gregg Popovich nedavno objasnio svoju tadašnju odluku:

- Ne funkcioniraju stvari za obje strane iz prve. Ponekad se tek u drugom ili trećem timu upali žarulja i oni to shvate. A Luka je jedan od tih momaka. On je sjajan dečko i volio bih da to shvati. Znate, Danny Green je igrač koje smo otpilili dva ili tri puta a na koncu se pokazao kao odličan igra za nas.,