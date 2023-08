Samo titula prvaka sada spašava luzere koji su najskuplji Hajduk u povijesti

Najskuplja momčad Hajduka ikad, vrijedna oko 50 milijuna eura, ispala je iz Europe teškim porazom, nakon kadetskih greškama i neoprostivih promašaja koje su kreirali njegovi najvažniji, ključni i najskuplji igrači. Marko Livaja i Filip Krovinović mogli su dovesti Hajduk do preokreta, njihove šanse bile su praktički ziceri, dok je Hajduk već od rane faze hvatao zaostatak od 1:0, nakon jedanaesterca koji je skrivio Odjidja-Ofoe, najiskusniji Hajdukov igrač s preko 500 utakmica u karijeri i više od stotinu u različitim europskim natjecanjima.

Stopostotnu šansu zapucao je pred kraj prvog dijela i Sahiti, pa iako je Hajduk statistički stajao bolje u prvom dijelu utakmice te je mnogima djelovalo da igra bolje od PAOK-a, ali nema sreće baš ako prije tjedan dana na Poljudu, istina je drugačija, Hajdukovci su opet ispali amateri iako imaju i dovoljno iskustva, ozbiljno odrađen prijelazni rok iza sebe dovoljno vremena za slaganje momčadi oko Ivana Leke koji je katastrofu u Solunu pokušavao spasiti prebacivanjem Mlakara u napad, a Livaje na krilo, ali s tim potezom nije dobio ništa, osim što je do kraja primio još dva gola, jednog od njih skrivio je upravo igrač kojeg je postavio umjesto Ferra.

Leko na terenu nije imao igrače koji mogu pobijediti jednako vrijednu, ali puno ozbiljniju momčad protiv koje je Hajduk uspio igrati nogomet tek 15-ak minuta. Stvarali su šanse, i to one koje se ne smiju promašiti ako se računa na ozbiljan proboj u Europu. Tamo Hajduka nije bilo od 2010. godine, a nanizali su se užasi poput poraza od Dile Gori i Tobola. Predsjednik Jakobušić proživio je oba, preživjet će vjerojatno i ovaj, ali jasno je da samo naslov prvaka Hrvatske spašava Hajduk od sezone pravog debakla.

Osvojen Kup i juniorsko finale Lige prvaka više neće maskirati gubitnički mentalitet Hajduka u ključnim i spasonosnim utakmicama koje za klub znače egzistenciju, a za Jakobušića i upravu ono po čemu će ih pamtiti povijest Hajduka. Ovo je zadnja sezona koju Jakobušić odrađuje u sklopu svog mandata i ispadanje od PAOK-a za njega je golem udarac: momčad i dalje jako puno košta, velikih transfera nema u najavi izuzev talenta koji posjeduje Pukštas, a volja, energija i sprema ključnih igrača poput Krovinovića, Sahitija ali i Livaje za kojeg će ovo biti posebno bolno ispadanje jer s Hajdukom je zaslužio vise, sve će sada pasti na račun Jakobušića.

Pitanje je sto na tom računu ima, ali je sigurno da je klub iz fantastične energije i sklada opet upao u depresiju, a sve to navijači i osjetno financiraju. Ovo je ozbiljan Hajduk za HNL, ali u Europi je smiješna momčad gubitničkog mentaliteta. I to je uz smjene čak 56 trenera od zadnje titule prvaka najveća konstantna kluba zadnjih desetak godina. Svaka čast na marketingu i broju članova, to su brojke za veliki respekt ali nogomet se igra za golove. Hajduk nije uspio zabiti u tri zadnje utakmice u Europi.

