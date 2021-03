Najplaćeniji glumac svijeta Miočiću: Ti si i dalje najbolji teškaš svih vremena!

Oči cijelog sportskog svijeta, pa i šire, bile su uperene u dvoboj Stipe Miočića i Francisa Ngannoua za teškaški naslov na priredbi UFC 260.

Nekoliko sati nakon okršaja borba je još uvijek bila prvi svjetski trend na društvenim mrežama, a mnoge osobe iz svijeta sporta i scene dale su svoj komentar na čudesnu izvedbu Ngannoua koji je u drugoj rundi nokautom s trona skinuo američkog Hrvata.

U jednoj od najzanimljivijih reakcija, poruku podrške obojici boraca poslao je najplaćeniji glumac svijeta, a i jedan od najpopularnijih Dwayne "The Rock" Johnson.

"Vau! Ovo je bilo dominantno. Čestitke Stipi Miočiću na GOAT periodu (nap. a. periodu u kojem je dokazao da je najbolji teškaš svih vremena), nemam ništa osim poštovanja za tog čovjeka. I velike čestitke mojem bratu Francisu Ngannouu. Era Predatora počinje", napisao je Johnson na Twitteru.

Wow that was dominant.

What an incredible #goat run @stipemiocic had.

Nothing but respect for that guy.

A huge congrats to my brother @francis_ngannou.

The era of the Predator begins. #WarriorMana #UFC260