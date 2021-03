UŽIVO NOĆAS OD 4 SATA Novi UFC teškaški spektakl: Stipe Miočić u borbi života!

Na portalu Večernjeg lista u tekstualnom prijenosu pratite borbu života za 38-godišnjeg Stipu Miočića. Borba s Kameruncem Francisom Ngannouom - Predatorom.

Meč će biti u lasvegaškom, a glavni dio priredbe počinje u nedjelju, 28. ožujka, od 4 sata ujutro uz izravan prijenos na portalu gol.hr , a repriza spektakla na rasporedu je istog dana u večernjim satima u programu Nove TV.

Stipe nad 'Predatorom' već ima jednu pobjedu, onu iz 2018., a prije nego što pokuša ponoviti taj uspjeh, aktualni prvak još se jednom pred ulazak u kavez našao licem u lice s opasnim izazivačem na službenom vaganju. Ngannou je na vagi od Stipe bio teži čak 13 kilograma! Predator je imao 119,1 kilogram, gotovo maksimalnu kilažu teškaša, dok je Stipe 'vitak' s laganih 106,1 kilogramom.

Who will be crowned the 𝗕𝗔𝗗𝗗𝗘𝗦𝗧 man on the planet at #UFC260?!



Stipe Miocic or Francis Ngannou❓ pic.twitter.com/RQCWpStXGN