Najbolji strijelac Dinama nema reprezentaciju. U Sarajevu za VL tvrde: Bio bi pojačanje za BiH!

Dinamov napadač, 25-godišnji Sandro Kulenović, najbolji je strijelac plavih u ovoj sezoni s 15 pogodaka. Takav učinak nekog Dinamovog napadača nekada je jamčio poziv u hrvatsku reprezentaciju, sve do ove sezone, u kojoj je konkurencija u vatrenima za Kulenovića jednostavno – prejaka. Tu su provjerene klase Kramarić, Budimir, Petković – kad je zdrav, odnedavno Matanović, a uskoro vjerojatno i Franjo Ivanović. Tko zna, možda opet i Livaja.

Bi li s obzirom na ovakvu situaciju Sandro Kulenović, igrač na vrhuncu karijere – ali i bez A reprezentacije – trebao razmisliti da igra selekciju domovine svoga oca Almina iz Bihaća, Bosnu i Hercegovinu? Pitali smo uglednoga sarajevskog novinara, kroničara reprezentacije BiH od njezinog osnutka, Sinana Sinanovića, danas urednika portala sportske.ba: bi li Sandro Kulenović bio pojačanje za reprezentaciju BiH?

- U tridesetgodišnjoj nogometnoj povijesti otkada reprezentacija BiH igra na međunarodnoj sceni, Bosna i Hercegovina nije imala napadača poput Edina Džeke. A državni dres s "ljiljanima" nosili su zvučna imena kao što su Meho Kodro, Vedad Ibišević, Zlatan Muslimović, Elvir Bolić, Elvir Baljić, Sergej Barbarez.., u to vrijeme napadači Barcelone, Reala, Borussije, Fenerbahčea... Svi su oni ostavili dubok trag u klupskom i reprezentativnom nogometu, ali niti jedan kao Džeko. S pravom su navijači BiH zabrinuti što će biti kada se Edin povuče s terena. No, Džeko prkosi godinama, igra nogomet visoke klase. Premda se kao potencijalni nasljednici spominju Ermedin Demirović, zatim doskorašnji partizanovac Samed Baždar, pa Luka Kulenović, malo je vjerojatno da će netko od spomenutih dostići Edinovu klasu. Premda je izbornik Barbarez na slatkim mukama s napadačima, igrač poput dinamovca Sandra Kulenovića dobro bi došao zmajevima. Njegov je CV takav da je luksuz odreći se takvog napadača. Njegove igre u Dinamu kandidiraju ga i za vatrene, no upitno je bi li kod Zlatka Dalića ili nekog drugog izbornika Sandro dobio pravu prigodu. Definitivno, igrač kakav je Sandro Kulenović bio bi istinsko pojačanje za BiH. Kako Barbarez već ima jednog Kulenovića, iz nizozemskog Heraclesa, od prezimenjaka ne boli glava. Oni su briga za suparničke vratare – kazao je Sinanović i dodao:

- Godinama su potencijalni reprezentativci između BiH iz susjednih država radije birali igrati za Hrvatsku, Srbiju, pojedini za Švedsku, Švicarsku... Međutim, dolaskom novih ljudi na čelo reprezentacije, reprezentacija BiH dobila je na težini.

Znate li postoji li interes za Sandra u NS BiH, odnosno kod izbornika Barbareza?

- Dolaskom Barbareza svaki nogometaš koji posjeduje željenu kvalitetu i pritom ima želju igrati za BiH, na radaru je NS BiH. Barbarez i direktor Emir Spahić ništa ne prepuštaju slučaju. Sandro Kulenović igračka je klasa, a hoće li dobiti poziv, isključivo ovisi od Barbareza i Kulenovićevih planova. Svojedobno je Mirko Hrgović bio zanimljiv i vatrenima, ali je na molbu tadašnjeg izbornika BiH Blaža Sliškovića, administracija NS BiH učinila je sve da Hrgović zaigra za BiH. Mirko je bio jedan od najzahvalnijih igrača. Evo ga danas u stručnom stožeru s Barbarezom, Zlatanom Bajramovićem, Kenanom Hasagićem, Ninom Milenkovićem, Sašom Papcem.., s kojima je igrao u dresu BiH – ističe Sinanović.

Postoji li određeni sentiment navijača u BiH prema Sandru Kulenoviću, s obzirom na zavičaj njegovog oca Almina? On je igrao za selekciju BiH?

- Korijeni Sandra Kulenovića samo su razlog više, kako za NS BiH, tako i za Kulenovića. Navijači BiH slabi su na krajišnike. Uostalom, Sandrov otac Almin je kao stoper bihaćkog Jedinstva nosio dres B reprezentacije BiH. U to je vrijeme Almin bio najbolji stoper u ligi BiH. No, porijeklo nekog kandidata ne smije i ne mora biti presudno, već kvaliteta koju evidentno Sandro posjeduje. Mogao bi odigrati tri-četiri kvalifikacijska ciklusa, te tako pomoći i sebi, i BiH da osigura plasman na Svjetsko prvenstvo – zaključio je Sinan Sinanović.