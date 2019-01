Najbolji skijaš današnjice kao nitko dosad nahvalio sljemensku utrku

Ova utrka je uzor drugima. Organizacija je savršena, navijači su vrlo pošteni. Odlično je imati takvu utrku - izjavio je najbolji skijaš današnjice Marcel Hirscher nakon što je rekordni peti put bio najbrži na sljemenskom Crvenom spustu i dokazao da su posljednja dva lošija slalomska nastupa bila samo kratkotrajna kriza.

Sljemenski obronci su zaliječili sve rane koje su ostavili gaženje vrata u Madonni di Campiglio i četvrtfinalni poraz u paralelnom slalomu u Oslu.

- Nakon što nisam došao do bodova u posljednje dvije utrke, dobro je opet biti u cilju sa sto bodova u rukama. Mnogi ljudi broje koliko sam pobjeda ostvario, ali mene u ovom trenutku za to nije briga.

To što sam u dvije utrke ostao bez bodova učinilo me nervoznim. Vjerujte, istina je. Sretan sam što sam došao do cilja - izjavio je Marcel Hirscher nakon što je postao tek treći skijaš nakon legendi Alberta Tombe i Ingemara Stenmarka koji je na istom mjestu osvojio pet slalomskih pobjeda i po peti put primio krunu sljemenskog kralja.

- Moje su krune kod mog glavnog sponzora kao i svi ostali trofeji. To je lijepo, jer ih oni mogu izložiti. Lijepo imati sve te trofeje, ali nije lako naći odgovarajući prostor, morate imati stvarno veliku sobu. Ja sam više čovjek koji se oslanja na uspomene, a manje na materijalno - dodao je.

Hirsceru je ovo bila trideseta slalomska pobjeda u karijeri i deseta u posljednjih 12 utrka u Svjetskom kupu te tako nastavio svoju dominaciju.

- Osobno mislim da mogu držati razinu od prošle godine. Mediji i ljudi u Austriji žele gledati kako pobjeđujem ili barem na postolju. To nije lako, ako nisi u vrhunskoj formi. Nije mi bilo lako nakon dva loša rezultata. Znao sam da mi danas trebaju bodovi. Bio je to težak radni dan za mene - rekao je Hirscher te nastavio biranim riječima govoriti o tome kako je ove godine bilo skijati na Crvenom spustu.

- Iskreno, ovo su bili najbolji uvjeti ove sezone. Nadam se da ćemo imati više takvih utrka, jer je sigurno, jer je fer, jer je zabavno, barem meni. Ova utrka je uzor drugima. Organizacija je savršena, navijači su vrlo pošteni. Odlično je imati takvu utrku.

Na kraju je iznenadio svojim odgovorom na jedno sasvim logično pitanje: može li još pet godina vladati svjetskim skijaškim padinama?

- Pogledajte moje oči. Umoran sam. Ako bude sreće, vidjet ćemo se sljedeće godine. Teško je stalno napredovati iz sezone u sezonu, držati korak, ne nužno samo što se skijanja tiče. Mijenja se tehnika, materijali, pritisak mlađe generacije je sve veći, ja starim. Svake je godine sve teže držati taj ritam.

Ako je suditi prema sljemenskoj predstavi i mnogima koje su joj prethodile, zasada još uvijek više problema ima ostatak bijelog cirkusa u držanju koraka s njim.