Najbolji norveški rukometaš iskreno priznao kako su se osjećali nakon poraza od Hrvatske

Željko Musa zatresao je mrežu Norvežana četiri sekunde prije kraja drugog produžetka za 29:28 i uveo Hrvatsku u finale Europskog rukometnog prvenstva!

Slomio je takav rasplet srca naših suparnika, koji su sanjali da će se upisati sve pobjede na EP-u i osvojiti zlato, a kako su poraz doživjeli u norveškom taboru?

Pa, najblaže rečeno, bili su razočarani. A kako i ne biti nakon takvog raspleta i to još nakon 80 minuta.

Razočaran sam. Bio je ovo rat od početka utakmice. Borili smo se s njihovom obraom, a Hrvatska igra svoju igru i dobit će utakmice ako igra u svom tempu. Imali su i vratara kojem je bio dan - rekao je kapetan Bjornsen.

Najbolji igrač našeg protivnika priznao je teška srca:

- Prazan sam i razočaran! Borite se 80 minuta i izgubite. To me poprilično potrošilo i ispraznilo. Ali takav je rukomet, to je sport. Snovi su nam srušeni… - rekao je Sander Sagosen, prenosi Balkan Handball.

