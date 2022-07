Na današnji dan: Povijesni doček 'vatrenih', pogledajte kultne naslovnice Večernjeg

Kao da je jučer bilo. Tako ćemo vjerojatno moći pričati o povijesnom dočeku hrvatske nogometne reprezentacije na današnji dan, 16. srpnja prije četiri godine.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Svečani doček Vatrenih na Trgu bana Josipa Jelačića 16.07.2018., Zagreb - Docek Vatrenih na sredisnjem gradskom trgu. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji."nPhoto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Hrvatska je kao zemlja od nešto više od 4 milijuna stanovnika došla u finale Svjetskog nogometnog prvenstva, pored giganata kao što su Španjolska, Brazil, Italija, Engleska, Njemačka i Argentina, što je jedan od najvećih podviga u povijesti najcjenjenijeg nogometnog natjecanja u svijetu.

Ne samo da je Hrvatska jedna od nominalno najmanjih nogometnih momčadi s finalnim nastupom u povijesti svjetskih prvenstava, nego su do tog finala došli uistinu kao pravi ratnici. Tri puta su na putu do finala gubili, ali sva tri puta uspjeli osigurati produžetke te od ta tri puta dva puta prošli dalje dramatičnim ruletom udaraca s bijele točke, a jednom nakon 120 minuta igre, u sad već kultnom polufinalu protiv Engleske.

Taj podvig je intenzivno prepoznat u svijetu, ali ipak nigdje naši nogometaši nisu dobili toliko jaku podršku i zahvalu kao što su ju dobili pri povratku u svoju zemlju.

Svjetski nogometni viceprvac dočekani su kao nitko do sad u Hrvatskoj. Na Trgu bana Jelačića okupilo se više od 120 tisuća navijača, a tijekom cijelog dana na ulicama Zagreba i u Velikoj Gorici kod zračne luke bilo je ukupno 550 tisuća ljudi

Bio je to neviđeni spektakl, koji je svoj vrhunac doživio nešto prije 21 sat, kada je autobus koji je prevozio igrače nakon skoro pet sati nekako kroz gužvu uspio doći do središnjeg zagrebačkog trga.

Foto: Filip Kos/PIXSELL 16.07.2018., Zagreb - Docek Vatrenih na sredisnjem gradskom trgu. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji.r"nPhoto: Filip Kos/PIXSELL

Zrakoplov iz Moskve sletio je oko 15:30, a onda je uslijedio prvi doček u zračnoj luci, koji se nastavio sve do Zagreba. Tisuće i tisuće ljudi pozdravljale su naše nogometaše na svakom centimetru puta od Velike Gorice do centra glavnog grada Hrvatske. U autobusu su neumorno pjevali, navijali, dijelili autograme. Bila je to vožnja za pamćenje, i za nogometaše, i za navijače.

U Zagrebu se u određenim dijelovima grada okupila tolika masa ljudi da autobus i cijeli konvoj jednostavno nisu mogli proći. Na kraju smo svi zajedno gledali scene koje će teško biti zaboraviti. Brojne snimke i fotografije tu su za vječnost.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.07.2018.., Zagreb - Docek srebrnih Vatrenih nogometasa sa SP u Rusiji u fan zoni "Budi ponosan" na Trgu bana Josipa Jelacica. Luka Modric. "nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igrači predvođeni kapetanom Lukom Modrićem bili su oduševljeni. Vidljivo umorni od petosatnog putovanja od aerodroma do centra Zagreba, nisu dopuštali da im ništa pokvari vjerojatno najljepši dan u njihovim karijerama. Zahvaljivali su redom okupljenoj masi na Trgu, a neki su i zapjevali.

Pogledajte neke od najboljih naslovnica Večernjeg lista u srpnju 2018., mjesecu koji će u hrvatskom sportu, ali i op zauvijek ostati zapamćen.

Naslovnica Večernjeg lista, 10. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Naslovnica Večernjeg lista, 12. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Naslovnica Večernjeg lista, 13. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Naslovnica Večernjeg lista, 14. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Naslovnica Večernjeg lista, 16. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Naslovnica Večernjeg lista, 17. srpnja 2018.

Foto: Večernji list

Podsjetimo se i na video najvećeg javnog okupljanja u hrvatskoj povijesti, dočeka hrvatskih nogometnih reprezentativaca.