Mršić: Bojan je godinama najbolji hrvatski košarkaš. Smith je pojačanje, no ne može sve promijeniti

Pred našim čitateljima je 45. Večernjakov izbor najboljeg košarkaša države, a birat će ga u najvećem dijelu treneri, ali i bivši reprezentativci i poneki košarkaški dužnosnik. Tradicija ovog izbora seže u daleku 1978. godinu kada je, u jednoj većoj državi, za prvog laureata izabran Mostarac Dražen Dalipagić.

Od Mostarca do Mostarca

Mostarac je i posljednji laureat u ovoj anketi, a riječ je o Bojanu Bogdanoviću, košarkašu Detroit Pistonsa, etabliranom NBA šuteru. A ovaj serijal od deset tekstova započet ćemo s Veljkom Mršićem, bivšim reprezentativcem i izbornikom, inače laureatom u ovom izboru 1995. godine. Veljo je danas trener španjolskog Breogána, kluba iz zlatne sredine ACB lige.

07.06.2022., dvorana Kresimira Cosica, Zadar - Cetvrta utakmica finala doigravanja HT Premijer lige, KK Zadar - KK Cibona. Veljko Mrsic. Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

– Mnogi su nas proglasili prvim favoritima za ispadanje pa smo stoga mnoge i iznenadili. Svim klubovima s malim proračunima, a naš je najmanji, slijede Fuenlabrada i Granada, cilj je ostati u najvišem rangu. Primjerice, prošle sezone ispali su Andora i Burgos, a Andora je igrala polufinale Eurokupa, Burgos pak dvije godine zaredom Fibinu Ligu prvaka, što vam govori o snazi ovog natjecanja.

Zašto je španjolska liga najjača?

– Zbog uspjeha reprezentacije košarka u Španjolskoj jako dobro kotira. Skoro svi klubovi imaju nove arene, od osam do 15 tisuća mjesta, a samo mi, Manresa i Fuenlabrada imamo starije dvorane, po kapacitetu poput Draženova doma. Klubovi su financijski dosta stabilni, a ako se i dogodi da neki od njih slomi financijska kriza, svi se naplate iz fonda što ga drži liga i u koji klubovi uplaćuju da bi jamčili sezonu.

Među nizom igrača s prostora bivše SFRJ (Nenadić, Momirov, Luković, Brajković) nalazi se i povremeni hrvatski reprezentativac Toni Nakić.

– Toni igra dobro, svi su zadovoljni njime. Premda ima dobar postotak šuta, u koševima oscilira, no dosta je popravio skakački dio priče.

Kako igraju Hrvati u Španjolskoj?

– Tomić je odličan, bio je MVP mjeseca i jedan je od najvažnijih igrača Joventuta koji je stalno u doigravanju i Kupu kralja. Prkačin je shvatio posve novu ulogu. Ovdje ne igra s loptom koliko u Ciboni, bliže je košu i uglavnom je finišer i nama je zabio 16 koševa. Žao mi je zbog Bendera koji je počeo sezonu kao četvorka, potom je igrao kao petica i onda se opet teško ozlijedio.

Kako pak kotiraju hrvatski klubovi u očima košarkaških protagonista u Španjolskoj?

– Oni stariji sjećaju se zlatnog Splita i Cibone, no ne prate ih više jer ih nema na europskoj sceni. Zapravo, novi naraštaji košarkaških fanova i ne znaju za te klubove.

U bojazni smo da uskoro neće znati niti za našu reprezentaciju? Što može napraviti Aco Petrović da nas uzdigne s europskog dna?

– Mi imamo određen potencijal, samo trebamo izabrati jednu momčad koja će dulje igrati zajedno. Pokazali smo to u kvalifikacijama za Eurobasket kada smo i bez zvijezda dobili Tursku s 20 razlike na njezinu terenu. Treba napraviti projekt i gurati tu ideju.

Treba li ići u kompletnu rekonstrukciju ili nagovarati Bogdanovića da još igra?

– Treba složiti momčad od najboljih igrača koji su dostupni. Prije svega treba raditi nešto dugoročno, ali ne trebamo se odreći najboljih igrača ako su voljni maksimalno se posvetiti nacionalnoj vrsti.

Pravilo stranca treba koristiti

A što bivši izbornik, koji je priželjkivao stranca, ali mu želja nije bila ispunjena, misli – trebamo li i dalje Jaleena Smitha ili ne?

– Smith je pojačanje, no jedan igrač ne može puno toga promijeniti. Ako već postoji to pravilo za naturaliziranog igrača, treba ga koristiti.

28.08.2022., Opatija - Kosarska utakmica Hrvatska - Svicarska. Pretkvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo. Jaleen Smith. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li trebalo i dalje koristiti Stojka Vrankovića i njegove dobre veze s državnim vrhom? Zapravo, je li on trebao uopće otići s mjesta predsjednika HKS-a?

– To je bila njegova osobna odluka. Inače, u Savezu je sve štimalo, a to što nam je domaća liga takva kakva jest, što su klubovi u tom stanju, to nije samo do Saveza. Puno je tu faktora i financijska stabilnost Saveza nije dovoljna jer stabilni moraju biti i klubovi u kojima se ništa dugoročno ne radi. Jedini klub koji je mogao nešto dugoročno bila je Cedevita do fuzije s Olimpijom. Odlaskom Atlantica kao sponzora izgubili smo i taj jedan klub koji je na OI u Riju imao dva igrača među nositeljima igre reprezentacije.

Najbolji strijelac tog olimpijskog turnira bio je Bojan Bogdanović kojem je Mršić u svom izboru dao prednost.

– Bojan je već godinama naš najbolji košarkaš, a bio je i prvi igrač naše reprezentacije na Eurobasketu i tu nisam imao dvojbi. Zubac je pak član startne petorke momčadi Clippersa koja je slagana, uz uvjet da su svi zdravi, da ide na naslov.

Jan 30, 2023; Dallas, Texas, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) makes a jump shot against the Dallas Mavericks during the second quarter at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS Foto: Jerome Miron/REUTERS

Na treće mjesto Mršić je stavio Tomića. Je li za njega šteta što se nikad nije okušao u NBA ligi, a mogao je biti preteča Jokića?

– On je pametan igrač koji je procijenio što i koliko može. On ipak ima 20-ak kilograma manje od Jokića, nema tijelo za NBA ligu, no ja sam uvjeren da je i unatoč tome mogao igrati u NBA.

Na kraju, naš sugovornik naveo je dvojicu koja su prošlo ljeto ostvarila velike transfere.

– Igrajući jako dobro za Unics, Hezonja je zaradio transfer u Real, a Žižić se iz Makabija preselio u sastav dvostrukog prvaka Europe Efesa.