Mogu li Dinamo i Olmissum nadmašiti Split?

Hrvatski futsal bit će zastupljen s dva kluba u elitnoj skupini Lige prvaka. Futsal Dinamo i Olmissum prošli su među 16 najboljih nakon turnira glavne runde koji su se igrali u Prištini (Olmissum) i Palma de Mallorci (Futsal Dinamo). Omišani su na kraju lako prošli skupinu osvojivši drugo mjesto, dok je Dinamo bio tek treći u skupini i prošao dalje bez ijedne pobjede. Naime, Dinamu su bila dovoljna dva boda u susretima protiv slovenskog Dobovca i rumunjske momčadi Galati.

Ždrijeb skupina elitne runde održat će se u četvrtak, 31. listopada, točno u podne. Momčadi će biti raspoređene u četiri skupine, a samo će se pobjednici plasirati u polufinale. U prvom bubnju su nositelji – Cartagena, Palma (oba iz Španjolske), Braga (Portugal) i Almaty (Kazahstan). U drugom bubnju su Bielsko-Biala (Poljska), Olmissum, Galati (Rumunjska) i Sporting (Portugal). Futsal Dinamo raspoređen je u treći bubanj zajedno s Anderlechtom (Belgija), Plzeňom (Češka) i Semeyem (Kazahstan) dok su četvrtom bubnju Lavalloise (Francuska), Riga (Litva), Lučenec (Slovačka) i Catania (Italija).

Četiri turnira igrat će se od 26. studenog do 1. prosinca, a polufinale i finale na rasporedu je od 1. do 4. svibnja sljedeće godine. Španjolska Palma će pokušati treći put zaredom osvojiti naslov. To još nikome nije pošlo za rukom. Palma je u 19 odigranih utakmica u Ligi prvaka upisala svih 19 pobjeda. Inače, španjolske momčadi osvojile su 13 od mogućih 23 naslova. Dva najuspješnija kluba su španjolski Inter s pet i Barcelona s četiri naslova. Zanimljivo je da je Hrvatska imala jednog polufinalista. Bilo je to 2002. godine kada je Split bio treći zajedno sa Sportingom. Splićani su u polufinalu pobijeđeni od belgijskog Charleroia (3:7). Utakmica za treće mjesto nije se igrala. Almaty je momčad koja je najviše puta igrala u Ligi prvaka. Od 23 natjecanja nastupili su na 21, a 18 puta zaredom igraju u elitnoj rundi. Dvaput su osvojili Ligu prvaka, 2013. i 2015. godine. Njihova tadašnja najveća zvijezda, Cacau, danas je trener Galatija.

